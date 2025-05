CRIME

Costa Azul registra duas execuções a tiros em quatro dias

Vítimas foram alvos de disparos em localidade do Inferninho

O bairro do Costa Azul, em Salvador, registrou duas mortes com característica de execução nos últimos quatro dias. Os crimes ocorreram na localidade conhecida como Inferninho. A última delas foi registrada no final da tarde de terça-feira (27), quando um jovem não identificado foi alvo de disparos na Rua Desembargador Manoel Pereira. >

De acordo com informações iniciais, a vítima teria sido morta sem chances de defesa. Não houve tempo para socorro, de acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA). Isso porque agentes da 39ª Companhia Independente (CIPM) já encontraram a vítima sem vida no local. A área foi isolada para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizar perícia e remoção do corpo. >