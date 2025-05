INGREDIENTE DIFERENTE

Marca de doces faz recall após detectar maconha em produtos

Ainda não se sabe como substância foi parar nas embalagens

A marca de doces alemã Haribo anunciou um recall de seus produtos nesta quinta-feira (29), após vestígios de maconha serem encontrados em pacotes da bala Happy Cola F!ZZ na Holanda. A medida foi tomada após o NVWA, órgão de segurança alimentar do país, detectar a presença da substância nas balas. >

No total, o NVWA identificou que três pacotes da marca foram encontrados contaminados. Todos eles estavam dentro da data de validade, até janeiro de 2026, e com o código de produção de sequência L341-4002307906.>

De acordo com a agência holandesa Hart van Nederland, a polícia foi acionada para investigar o caso, e já tem recolhido depoimentos com o apoio do NVWA e a cooperação da Haribo. A recomendação profissional é não comer os doces e encaminhá-los de volta para a sua produtora.>