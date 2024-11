SAÚDE

Nutricionista critica doces fitness: 'Não existe doce saudável'

Veja opções para matar a vontade de comer guloseimas

"Claro, tem opções em que a qualidade dos ingredientes realmente é melhor, mas no final do dia o que você prefere? 50g do brownie que você está com vontade ou 50g de brownie com biomassa de banana verde que tem as mesmas calorias, mesma quantidade de carboidrato e proteína? O doce sempre é a exceção, sempre é aquele extra do seu dia. Independente de que doce seja, você precisa controlar as quantidades. Sem controle, não importa se é “saudável” ou não", completa.