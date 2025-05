CRIME

Gêmeos do PCC: irmãos são alvos de operação após prisão do pai

Alvos da polícia são investigados pelo crime de tráfico de drogas

Dois irmãos gêmeos viraram alvos de uma operação contra tráfico de drogas e organização criminosa por serem ligados à facção do Primeiro Comando da Capital (PCC). Os dois foram presos pelo Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) em um desdobramento da ação que prendeu Edvan Mendes, que é mais conhecido pelo vulgo de Bactéria e é pais dos dois. >

Bactéria foi preso por homicídio e tráfico de drogas. Além dos filhos, a esposa do traficante também virou alvo da ação que tem o objetivo de prender ainda 24 pessoas e fazer buscas e apreensões em 28 endereços ligados aos investigados em bairros de Teresina, no Piauí, onde os traficantes atuam. >

As informações sobre a associação dos criminosos com PCC são do portal GP1, que identificou os gêmeos como Bruno Lima de Aguiar e Breno Lima de Aguiar. A ação foi registrada em bairros como Aeroporto, Mafrense, São Joaquim, Vila Apolônia, Porenquanto, Nova Brasília, Parque Alvorada e Boa Esperança, todos na zona norte da capital. >