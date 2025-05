CRIME

Homem mata cachorro no forno de casa por conta do latido do animal

Caso foi registrado nos Estados Unidos

Wendel de Novais

Publicado em 27 de maio de 2025 às 13:07

James Williamson foi preso em flagrante Crédito: Reprodução

Um homem identificado como James Williamson, 44 anos, foi detido em Atmore, Alabama, após um episódio chocante envolvendo seu próprio cachorro. Durante uma discussão com um parente, o suspeito ficou irritado com os latidos insistentes de seu cão, um chihuahua. Em um ato extremo, ele colocou o animal no forno de casa e o ligou, travando a porta com uma cadeira para impedir que o animal fugisse. >

Vizinhos, incomodados pelos latidos intensos, acionaram a polícia. Ao chegar ao local, o sargento Darrell McMann encontrou os restos carbonizados do filhote espalhados na entrada da garagem. Em entrevista à FOX 10, o policial afirmou estar profundamente abalado com a cena. “Eu também tenho um chihuahua. Quando cheguei lá, fiquei sem palavras, de verdade. Fiquei parado ali, olhando para o cachorro por um tempo e precisei me recompor”, relatou. >