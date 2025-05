SEGURANÇA

Traficante que lidera facção no centro de Salvador é preso pela polícia Segundo a polícia, criminoso tem crimes de receptação e roubo

Um homem de 28 anos, apontado como um dos principais líderes do tráfico de drogas na Rua das Frutas, no centro de Salvador, foi preso por policiais civis durante diligência realizada nesta quarta-feira (28). O criminoso foi localizado nas proximidades da Avenida J. J. Seabra, entrada do Pelourinho. >