Moradores deixam casas para faturar até R$ 6 mil com aluguel no São João

Estratégia já se tornou tradição entre habitantes de cidades famosas pelo São João na Bahia

Larissa Almeida

Publicado em 27 de maio de 2025 às 05:00

São João em Santo Antônio de Jesus Crédito: Divulgação/Prefeitura de SAJ

Assim como o já certo congestionamento nas estradas, a busca por casas para o período junino é uma das marcas registradas do Pré-São João na Bahia. Apesar de não se tratar de uma atração, a movimentação em busca do imóvel ideal já faz parte da tradição festiva e dá ao turista a sensação de proximidade com as datas mais esperadas do mês de junho. Por outro lado, alimenta também as expectativas dos moradores, que saem das próprias casas para ganhar uma renda extra com o aluguel. Neste ano, a projeção é de ganho de até R$ 6 mil com locação entre habitantes de alguns dos municípios mais famosos pelo festejo junino. >

Em Santo Antônio de Jesus, cidade situada no Recôncavo Baiano, a procura por casas tem sido tão grande que convenceu o revendedor de gás João dos Santos, 41 anos, a fazer da própria residência uma fonte de renda. No próximo mês, ele vai passar seis dias na casa da mãe para alugar o lar a alguns dos turistas que vão visitar a cidade, repetindo o feito do ano passado. >

“No meu caso, é uma oportunidade de aumentar a renda. Estou cobrando o aluguel de até R$ 6 mil por seis dias, porque geralmente vem um grupo com três casais e eles têm a possibilidade de dividir. É benéfico para eles e para mim, que chego a faturar mais do que ganho no mês. Com esse dinheiro, consigo pagar algumas contas e ajudar pessoas da minha família que precisam”, diz. >

Também no Recôncavo, a assistente social Kelly Soares, 34, vai alugar pela primeira vez a casa em que vive em Cruz das Almas. Ela afirma que pretende faturar R$ 5 mil pela locação nos seis dias de festa. Nesse tempo, pretende ficar na casa da irmã, que mora na mesma cidade. Apesar de o dinheiro permitir que viaje, ela frisa que não pretende perder um dia show na cidade, que vai contar com a exibição de artistas de peso, como Wesley Safadão, Nattan e Simone Mendes. >

“Vou esperar o dinheiro chegar para fazer planos, mas não vou abrir mão de Cruz das Almas. É a cidade do São João, uma cidade linda, que a cada ano abraça pessoas novas. Vemos as ruas todas decoradas e esperamos o ano todo por essa data. Então, vale o sacrifício sair de casa para ter o dinheiro na mão, mas em hipótese nenhuma saio daqui no São João”, reitera, aos risos. >

O mecânico Cristóvão, 47, que preferiu preservar o sobrenome, também vai alugar o imóvel em que reside na cidade de Serrinha, no norte da Bahia, pela primeira vez. Ele conta que um dos fatores determinantes para essa decisão foi a insistência de turistas que, mesmo antes de ele cogitar a ideia, já ofereciam a proposta de locação. >

“Eu já recebia muitas ofertas, porque minha casa é toda murada, tem três quartos, uma cozinha, sala, banheiro e garagem para dois quartos, além de uma área no fundo. Então, decidi alugar com os móveis e estou cobrando R$ 3 mil por seis dias, para aumentar o orçamento. Quero esse valor para fazer uma reforma na casa ou algo para benefício da família mesmo”, conta. >

No período de locação, Cristóvão vai ficar em uma casa na zona rural de Serrinha, mas não pretende passar muito tempo por lá. Isso porque, durante as noites de shows de Dorgival Dantas, Simone Mendes, Pablo, Xand Avião, Marcynho Sensação e Limão com Mel – algumas das atrações confirmadas no São João do município – ele vai trabalhar como comerciante na festa, também com o objetivo de faturar mais nessa época do ano. >

Quem também vê a festa como uma oportunidade de incrementar o orçamento é a entregadora Miriane Soares, 35, que há anos auxilia a mãe no processo de locação do imóvel em Amargosa, no Recôncavo Baiano. Desta vez, ela decidiu que também iria alugar a residência para poder levantar recursos que serão convertidos em investimento na realização de um sonho. >

“Estou cobrando R$ 2,5 mil por cinco dias porque minha casa não é no centro, mas fica localizada na rua principal. Tem dois quartos e cabe até oito pessoas. Se eu conseguir alugar, vai ser uma renda extra que eu vou querer guardar para comprar um terreno para mim”, pontua. >

No que depender da procura do público, Miriane já pode contar com o dinheiro extra. Isso porque, de acordo com a Prefeitura de Amargosa, 100% da hotelaria da cidade já foi ocupada, o que torna a locação a única alternativa possível para os turistas aproveitarem o São João da cidade. A festa, que teve parte das atrações divulgadas desde março, vai contar com artistas como Calcinha Preta, Simone Mendes, Adelmário Coelho e Marcos & Belutti. >