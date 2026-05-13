A fruta que tem mais vitamina C que a laranja e ajuda na produção de colágeno

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Millena Marques
Publicado em 13 de maio de 2026 às 06:30
Conhecida pelo sabor marcante e pelo alto valor nutricional, a goiaba vem ganhando destaque entre os alimentos considerados aliados da saúde. Além de possuir mais vitamina C do que a laranja, a fruta também contribui para a produção de colágeno no organismo, graças à alta concentração do nutriente.
Segundo o nutricionista e educador físico Gustavo Queiroz, a vitamina C desempenha papel fundamental na proteção do organismo. “A vitamina C é uma importante vitamina no nosso corpo, pois atua como antioxidante, combatendo os radicais livres e atenuando o envelhecimento precoce, além de auxiliar a nossa imunidade”, explica.
O especialista destaca que, embora a fruta não contenha colágeno diretamente, ela ajuda o organismo na formação da proteína. “De forma indireta, a goiaba contribui para a formação de colágeno por meio da vitamina C, que é utilizada como cofator enzimático na produção dessa proteína”, afirma.
Além da vitamina C, a goiaba é rica em licopeno, vitamina A, vitaminas do complexo B e antioxidantes. A versão vermelha da fruta é considerada a mais nutritiva. “A goiaba vermelha possui maior quantidade de licopeno e vitamina C, sendo essa a escolha principal para consumo”, orienta o nutricionista. A goiaba pode ter cerca de quatro a cinco vezes mais vitamina C que a laranja, dependendo da variedade e do tamanho da fruta.
Outro benefício da fruta está relacionado ao funcionamento intestinal. Por ser fonte de fibras, a goiaba ajuda na reabsorção de água no intestino e pode contribuir para o bom funcionamento do sistema digestivo. O alimento também pode ser consumido por pessoas com diabetes, desde que dentro de um planejamento alimentar individualizado.
“Não existe uma quantidade ideal de goiabas por dia. É uma fruta que pode ser consumida livremente por diabéticos, desde que estejam seguindo um planejamento alimentar adequado para essa enfermidade”, completa Queiroz.