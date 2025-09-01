Chá anti-inflamatório ajuda a emagrecer e previne doenças no coração

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 08:50
Originário do Japão, o gengibre é uma especiaria de sabor forte, picante e levemente doce. Quando consumido por meio de chá, ele é uma boa alternativa natural para prevenir doenças cardiovasculares através de suas propriedades anti-inflamatórias. Infusão também pode ajudar no processo de perda de peso.
O chá de gengibre possui outros benefícios, podendo aliviar náuseas, vômitos e fortalecer o sistema imunológico. Segundo um estudo publicado na revista científica Complementary Therapies in Medicine, em 2022, o alimento ainda consegue controlar a glicose em pacientes com diabetes tipo 2.