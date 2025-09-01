SAÚDE

Chá anti-inflamatório ajuda a emagrecer e previne doenças no coração

Além de ter ação anti-inflamatória, chá feito com especiaria comum possui propriedades antioxidantes e analgésicas. Veja do que é feito

Metrópoles

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 08:50

Chá Crédito: Shutterstock

Originário do Japão, o gengibre é uma especiaria de sabor forte, picante e levemente doce. Quando consumido por meio de chá, ele é uma boa alternativa natural para prevenir doenças cardiovasculares através de suas propriedades anti-inflamatórias. Infusão também pode ajudar no processo de perda de peso.