Chá anti-inflamatório ajuda a emagrecer e previne doenças no coração

Além de ter ação anti-inflamatória, chá feito com especiaria comum possui propriedades antioxidantes e analgésicas. Veja do que é feito

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 08:50

Chá
Chá Crédito: Shutterstock

Originário do Japão, o gengibre é uma especiaria de sabor forte, picante e levemente doce. Quando consumido por meio de chá, ele é uma boa alternativa natural para prevenir doenças cardiovasculares através de suas propriedades anti-inflamatórias. Infusão também pode ajudar no processo de perda de peso.

O chá de gengibre possui outros benefícios, podendo aliviar náuseas, vômitos e fortalecer o sistema imunológico. Segundo um estudo publicado na revista científica Complementary Therapies in Medicine, em 2022, o alimento ainda consegue controlar a glicose em pacientes com diabetes tipo 2.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do Correio

