Dor lombar, má postura e tensão muscular podem ter relação direta com fraqueza nas costas; veja como mudar isso

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Perla Ribeiro
Publicado em 19 de maio de 2026 às 18:48
Passar horas sentado, sentir tensão constante na lombar ou ter desconforto ao levantar da cama não deveria fazer parte da rotina. Ainda assim, a dor nas costas se tornou um dos problemas mais comuns entre adultos de todas as idades e, na maioria das vezes, a origem está na fraqueza muscular e nos desequilíbrios da região posterior do tronco.
Mais do que uma questão estética, fortalecer as costas é essencial para proteger a coluna, melhorar a postura e garantir estabilidade nos movimentos do dia a dia. Segundo o gerente técnico e corporativo da Cia Athletica, Cacá Ferreira, o treino de costas tem impacto direto na saúde e no desempenho físico como um todo.
Liberação miofascial ajuda a controlar a dor lombar crônica
“Quando a musculatura das costas está fortalecida, a coluna ganha sustentação, os ombros deixam de se projetar para frente e o corpo passa a se movimentar de forma mais equilibrada. Isso reduz sobrecargas e melhora até o rendimento em outros exercícios”, explica o especialista.
A região das costas reúne músculos com funções diferentes e complementares. “O grande dorsal, por exemplo, é responsável pelos movimentos de puxada e tração; o trapézio estabiliza os ombros e a escápula; os romboides ajudam na postura; e a lombar sustenta grande parte do peso do tronco. Por isso, um treino eficiente precisa combinar diferentes estímulos, principalmente exercícios de puxada e remada”.
Cacá explica que entre os movimentos mais indicados estão puxada alta, remada curvada e exercícios com halteres, barras e cabos, sempre respeitando o nível de condicionamento de cada pessoa. “Não existe treino universal. O ideal é considerar histórico de dores, limitações articulares e objetivo do aluno antes de definir carga e execução”, destaca.
O especialista da Cia Athletica alerta ainda para erros frequentes que comprometem os resultados e aumentam o risco de lesão, como usar impulso com o tronco, arquear excessivamente a lombar e executar os movimentos sem ativação consciente da musculatura. “Muita gente puxa peso sem realmente trabalhar as costas. A conexão mente-músculo faz diferença tanto na segurança quanto na eficiência do exercício”, afirma.
Outro ponto importante é entender a diferença entre fortalecimento e sobrecarga. Dor durante o exercício não deve ser ignorada, principalmente quando há histórico de desconforto na coluna. Nesses casos, a orientação profissional se torna indispensável para adaptar o treino e evitar compensações posturais. “Costas fortes significam mais autonomia, mais estabilidade e melhor qualidade de vida. É um investimento em saúde que reflete dentro e fora da academia”, conclui Cacá Ferreira.