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Hospital ou hotel? Novo empreendimento aposta em alto padrão para transformar experiência cirúrgica em Salvador

Unidade tem suíte presidencial voltada a pacientes que buscam uma experiência ainda mais exclusiva durante a internação

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 11 de maio de 2026 às 14:38

Blanc Hospital inaugurou, na quinta-feira (07), sua unidade na capital baiana
Blanc Hospital inaugurou, na quinta-feira (07), sua unidade na capital baiana Crédito: Divulgação

Começa a operar, a partir do próximo dia 18, em Salvador, um hospital que promete ir além da estrutura médica tradicional e investir também na experiência de hospedagem dos pacientes. Recém-inaugurado no Itaigara, o Blanc Hospital aposta em hotelaria de alto padrão, suítes com perfil premium e atendimento voltado exclusivamente para cirurgias eletivas.

Instalado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, o empreendimento chama atenção pelo conceito que mistura assistência hospitalar e conforto semelhante ao de hotéis executivos. Entre os diferenciais estão quartos projetados para oferecer mais privacidade e acolhimento no pós-operatório, além de uma suíte presidencial voltada a pacientes que buscam uma experiência ainda mais exclusiva durante a internação.

Hospital ou hotel? Novo empreendimento aposta em alto padrão para transformar experiência cirúrgica em Salvador

Um dos destaques do Blanc Hospital Salvador está na hotelaria hospitalar, concebida para oferecer uma experiência diferenciada ao paciente por Divulgação
As suítes priorizam conforto, privacidade e acolhimento - unidade possui suíte presidencial para atender com mais exclusividade por Divulgação
A nova unidade atende pacientes particulares de diversos planos de saúde e possui 12 salas cirúrgicas por Divulgação
Novo empreendimento oferece centro de imagem integrado, que reúne exames de tomografia, ultrassonografia e raio-X por Divulgação
Empreendimento foi projetado para atender de forma integrada todas as etapas da jornada cirúrgica por Divulgação
Fundado em 2018, em Porto Alegre, o Blanc Hospital introduziu no Brasil um modelo assistencial baseado na especialização em cirurgias eletivas por Divulgação
A unidade fica Instalada na Avenida Antônio Carlos Magalhães, 1113, no bairro do Itaigara por Divulgação
Hospital geral foi projetado para atender de forma integrada as etapas da jornada cirúrgica, por Divulgação
Nova unidade passa a funcionar efetivamente no próximo dia 18 por Divulgação
Serão atendidos pacientes particulares de diversos planos de saúde por Divulgação
Hospital oferece procedimentos de baixa, média e alta complexidade em 17 especialidades médicas por Divulgação
Blanc Hospital foi inaugurado na quinta-feira (07) por Divulgação
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Um dos destaques do Blanc Hospital Salvador está na hotelaria hospitalar, concebida para oferecer uma experiência diferenciada ao paciente por Divulgação

A proposta faz parte do modelo adotado pelo grupo, criado em Porto Alegre em 2018 e especializado em procedimentos cirúrgicos. A unidade de Salvador contará com 12 salas cirúrgicas, UTI, banco de sangue e centro integrado de imagem, realizando cirurgias de baixa, média e alta complexidade em 17 especialidades médicas.

Segundo a direção do hospital, o foco exclusivo em cirurgias permite maior previsibilidade assistencial, organização dos fluxos e redução de riscos hospitalares, como infecções. A estrutura também inclui um moderno Centro de Material e Esterilização (CME) e integração tecnológica entre os setores.

Além dos pacientes particulares, o hospital atenderá usuários dos principais planos de saúde. A expectativa do grupo é consolidar Salvador como um dos principais polos da expansão nacional da marca, que já possui unidades em Porto Alegre e São Paulo.

Para o vice-presidente do grupo Blanc, Flávio Mendes, a chegada à capital baiana representa um passo estratégico no crescimento da rede. “Estamos levando para Salvador um modelo assistencial de alto padrão, já comprovado em eficiência, segurança, previsibilidade assistencial e qualidade, ampliando nossa capacidade de gerar valor para pacientes, cirurgiões e operadoras — que passam a contar com uma jornada mais estruturada e qualificada de cuidado”, afirma. 

Tags:

Saúde Medicina Hospital Serviço

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