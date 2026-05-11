VEJA ONDE

Hospital ou hotel? Novo empreendimento aposta em alto padrão para transformar experiência cirúrgica em Salvador

Unidade tem suíte presidencial voltada a pacientes que buscam uma experiência ainda mais exclusiva durante a internação

Mariana Rios

Publicado em 11 de maio de 2026 às 14:38

Blanc Hospital inaugurou, na quinta-feira (07), sua unidade na capital baiana Crédito: Divulgação

Começa a operar, a partir do próximo dia 18, em Salvador, um hospital que promete ir além da estrutura médica tradicional e investir também na experiência de hospedagem dos pacientes. Recém-inaugurado no Itaigara, o Blanc Hospital aposta em hotelaria de alto padrão, suítes com perfil premium e atendimento voltado exclusivamente para cirurgias eletivas.



Instalado na Avenida Antônio Carlos Magalhães, o empreendimento chama atenção pelo conceito que mistura assistência hospitalar e conforto semelhante ao de hotéis executivos. Entre os diferenciais estão quartos projetados para oferecer mais privacidade e acolhimento no pós-operatório, além de uma suíte presidencial voltada a pacientes que buscam uma experiência ainda mais exclusiva durante a internação.

Hospital ou hotel? Novo empreendimento aposta em alto padrão para transformar experiência cirúrgica em Salvador 1 de 12

A proposta faz parte do modelo adotado pelo grupo, criado em Porto Alegre em 2018 e especializado em procedimentos cirúrgicos. A unidade de Salvador contará com 12 salas cirúrgicas, UTI, banco de sangue e centro integrado de imagem, realizando cirurgias de baixa, média e alta complexidade em 17 especialidades médicas.

Segundo a direção do hospital, o foco exclusivo em cirurgias permite maior previsibilidade assistencial, organização dos fluxos e redução de riscos hospitalares, como infecções. A estrutura também inclui um moderno Centro de Material e Esterilização (CME) e integração tecnológica entre os setores.

Além dos pacientes particulares, o hospital atenderá usuários dos principais planos de saúde. A expectativa do grupo é consolidar Salvador como um dos principais polos da expansão nacional da marca, que já possui unidades em Porto Alegre e São Paulo.