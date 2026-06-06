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Mito ou verdade? Veja os erros que muitos pais cometem ao lidar com o excesso de peso dos filhos

Mais de 4,2 milhões de crianças brasileiras convivem com excesso de peso. Especialistas alertam para crenças que podem atrasar o diagnóstico e dificultar o tratamento

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 6 de junho de 2026 às 12:00

Comer tarde aumenta risco de obesidade
Mais de 4,2 milhões de crianças brasileiras convivem com excesso de peso Crédito: Marcelo Casall Jr/Agência Brasil

Dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) mostram que, somente em 2025, mais de 4,2 milhões de crianças brasileiras de 0 a 9 anos foram registradas com excesso de peso. O número representa que 33 em cada 100 crianças nessa faixa etária convivem com sobrepeso, obesidade ou obesidade grave.

Além dos impactos físicos, a obesidade infantil também pode afetar o desenvolvimento emocional, social e a qualidade de vida das crianças. Para ajudar a esclarecer dúvidas e combater a desinformação sobre o tema, a coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, Janaina de Fatima Avila Amaral, lista cinco mitos comuns relacionados à obesidade infantil:

Iogurte - saúde e alimentação

A combinação de nutrientes do iogurte fortalece as defesas do organismo e reduz infecções (Imagem: chaponta | Shutterstock) por Imagem: chaponta | Shutterstock
O iogurte é rico em nutrientes que trazem diversos benefícios para o bom funcionamento do organismo (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
O iogurte natural é rico em nutrientes essenciais (Imagem: itor | Shutterstock) por
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Bolo de abacate com iogurte e morango (Imagem: A_Lein | Shutterstock) por Imagem: A_Lein | Shutterstock
Frango ao molho de iogurte (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock) por Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock
Salada de frutas com nozes e iogurte (Imagem: nesavinov | Shutterstock) por Imagem: nesavinov | Shutterstock
Pudim de iogurte com calda de morango (Imagem: Carmen Steiner | Shutterstock) por
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A combinação de nutrientes do iogurte fortalece as defesas do organismo e reduz infecções (Imagem: chaponta | Shutterstock) por Imagem: chaponta | Shutterstock

  • 1. A criança irá perder peso naturalmente com o crescimento
    Um dos mitos mais comuns é acreditar que o excesso de peso na infância desaparece automaticamente com o crescimento. Segundo especialistas, a obesidade infantil tende a persistir na adolescência e na vida adulta quando não há acompanhamento adequado. “A infância é uma fase determinante para a formação de hábitos alimentares e de comportamento. Ignorar sinais de excesso de peso pode aumentar os riscos de doenças crônicas no futuro, como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares”, explica Janaina.

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  • 2. Obesidade infantil acontece apenas por excesso de comida
    Embora a alimentação tenha papel importante, a obesidade infantil é considerada uma condição multifatorial. Sedentarismo, fatores genéticos, rotina familiar, questões emocionais e até privação de sono podem influenciar diretamente o ganho de peso. A nutricionista destaca que o ambiente em que a criança vive interfere significativamente nos hábitos de saúde. O consumo frequente de alimentos ultraprocessados, associado à redução das atividades físicas e ao aumento do tempo em telas, contribui para o crescimento dos índices de obesidade infantil.

  • 3. Dietas restritivas são a melhor solução
    Muitas famílias acreditam que restringir drasticamente alimentos pode resolver rapidamente o problema, mas essa prática pode trazer consequências negativas para o desenvolvimento infantil. “Crianças estão em fase de crescimento e precisam de nutrientes adequados para o desenvolvimento físico e cognitivo. O foco deve estar na reeducação alimentar e na construção de hábitos saudáveis, nunca em dietas radicais”, alerta a coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.

  • 4. A obesidade infantil afeta apenas a saúde física
    Os impactos emocionais da obesidade infantil também merecem atenção. Crianças com excesso de peso podem enfrentar episódios de bullying, isolamento social, baixa autoestima e ansiedade. Segundo Janaina, o cuidado deve envolver não apenas alimentação e atividade física, mas também acolhimento emocional e apoio familiar.

  • 5. Praticar atividade física sozinho resolve o problema
    A prática de exercícios é importante, mas precisa estar associada a uma rotina equilibrada e com acompanhamento profissional adequado. Alimentação saudável, qualidade do sono, apoio emocional e hábitos familiares também fazem parte do tratamento e da prevenção. “A mudança precisa acontecer de forma coletiva dentro da família. Quando os responsáveis adotam hábitos mais saudáveis, a criança tende a se sentir mais motivada e acolhida nesse processo”, conclui Janaina de Fatima Avila Amaral.

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