Mito ou verdade? Veja os erros que muitos pais cometem ao lidar com o excesso de peso dos filhos

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Perla Ribeiro
Publicado em 6 de junho de 2026 às 12:00
Dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) mostram que, somente em 2025, mais de 4,2 milhões de crianças brasileiras de 0 a 9 anos foram registradas com excesso de peso. O número representa que 33 em cada 100 crianças nessa faixa etária convivem com sobrepeso, obesidade ou obesidade grave.
Além dos impactos físicos, a obesidade infantil também pode afetar o desenvolvimento emocional, social e a qualidade de vida das crianças. Para ajudar a esclarecer dúvidas e combater a desinformação sobre o tema, a coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, Janaina de Fatima Avila Amaral, lista cinco mitos comuns relacionados à obesidade infantil:
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