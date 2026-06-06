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O erro que milhões de brasileiros cometem ao cuidar dos dentes

Especialistas revelam os mitos mais comuns sobre saúde bucal e explicam por que alguns hábitos considerados inofensivos podem causar danos permanentes

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 6 de junho de 2026 às 11:00

Dentistas revelam o tempo ideal para escovar os dentes depois de comer e garantir a saúde bucal
O erro que milhões de brasileiros cometem ao cuidar dos dentes Crédito: Freepik

Mesmo com o avanço da odontologia e o fácil acesso à informação, hábitos prejudiciais à saúde bucal ainda persistem no dia a dia dos brasileiros, muitos deles baseados em crenças antigas que continuam sendo reproduzidas dentro das famílias e, mais recentemente, nas redes sociais. Para especialistas, esse cenário reflete uma combinação entre tradição cultural e desinformação.

“Grande parte dessas crenças nasce da transmissão familiar e da falta de acesso a informações qualificadas. Mesmo com a evolução da Odontologia, muitos desses conceitos continuam sendo repetidos”, explica a ortodontista, periodontista e adepta do Protocolo GBT,  Camila Borges Fernandes.

Vá ao dentista para cuidar da saúde dos dentes

É importante ficar atento aos sintomas e consultar um cirurgião-dentista (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Dentista recomenda fruta que já é comum nas fruteiras de todo brasileiro. por Imagem: PxHere
O clareamento dental deve seguir critérios técnicos definidos por um dentista, mesmo quando feito em casa (Imagem: Nicoleta Ionescu | Shutterstock) por Imagem: Nicoleta Ionescu | Shutterstock
Dentistas foram autorizados a fazer cirurgias faciais por Shutterstock
Consultar um dentista é importante se qualquer lesão persistir ou causar preocupação (Imagem: hedgehog94 | Shutterstock) por
Visitar o dentista regularmente é uma das formas mais eficazes de prevenir o câncer na boca (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) por
Clareamento dental deve ser feito por dentista (Imagem: New Africa | Shutterstock) por
O uso do aparelho, sem recomendação do dentista, pode prejudicar os dentes (Imagem: Anton Zabielskyi | Shutterstock) por
A ida ao dentista é importante para garantir a saúde dos dentes das crianças (Imagem: Harbucks | Shutterstock) por
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É importante ficar atento aos sintomas e consultar um cirurgião-dentista (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Segundo a especialista, a ciência odontológica já investigou e refutou diversas dessas ideias. “Mitos como a percepção de que o sangramento gengival é normal ou de que só devemos procurar o dentista quando há dor não encontram respaldo na literatura científica”, afirma.

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Os equívocos mais comuns

Entre os erros mais recorrentes observados nos consultórios, destacam-se:

  • 1.“Se não dói, não tem problema”
    Doenças como cáries e problemas periodontais podem evoluir de forma silenciosa. Quando a dor aparece, o quadro costuma estar mais avançado.

  • 2.“Escovar com força limpa melhor”
    A prática pode causar desgaste do esmalte, retração gengival e aumento da sensibilidade.

  • 3.“Sangramento na gengiva é normal”
    O sangramento é um sinal de inflamação, que pode evoluir para quadros mais graves se não tratado.

  • 4.“Dente de leite não precisa de cuidado”
    Essenciais para a fala, mastigação e desenvolvimento da dentição permanente.

  • 5.“Tratamento odontológico é caro”
    A prevenção segue sendo mais acessível do que intervenções complexas.

  • 6.“Procedimentos são dolorosos”
    Com os avanços tecnológicos, os tratamentos se tornaram significativamente mais confortáveis.

Outro ponto de atenção está na popularização de receitas caseiras nas redes sociais. Misturas com bicarbonato, carvão ativado ou limão, frequentemente associadas ao clareamento dental, podem causar danos irreversíveis ao esmalte. “Essas substâncias são abrasivas ou ácidas e podem aumentar a sensibilidade e comprometer a estrutura dos dentes”, alerta.

Além disso, práticas como substituir o fio dental por palitos ou utilizar enxaguantes bucais como alternativa à escovação também estão entre os hábitos que preocupam os especialistas.

Impactos vão além da estética

As consequências da desinformação não se limitam à aparência. Problemas bucais podem comprometer funções básicas, como mastigação e fala, além de impactar diretamente a autoestima e o convívio social. “A saúde bucal está diretamente ligada ao bem-estar geral. Quando negligenciada, pode afetar desde a nutrição até a confiança ao sorrir e se comunicar”, destaca Camila.

Diante desse cenário, a chamada Odontologia baseada em evidências tem ganhado protagonismo, orientando práticas mais seguras e eficazes com base em estudos científicos. A educação em saúde também tem papel central nesse processo. “Não se trata apenas de informar, mas de transformar comportamento e estimular o autocuidado”, afirma a especialista.

Paralelamente, avanços tecnológicos vêm mudando a forma como a prevenção é realizada. Protocolos mais modernos, como o Guided Biofilm Therapy (GBT), utilizam técnicas menos invasivas e focadas na remoção direcionada do biofilme, proporcionando maior conforto ao paciente.

“Mais de 98% dos pacientes relatam pouca ou nenhuma dor durante o procedimento, o que aumenta a adesão ao cuidado preventivo”, explica. Além do conforto, essas abordagens permitem diagnósticos mais precoces e tratamentos mais personalizados, reduzindo a necessidade de intervenções mais invasivas no futuro.

Hábitos simples ainda fazem a diferença

Apesar das inovações, os cuidados básicos continuam sendo essenciais: escovação adequada com creme dental com flúor, uso diário de fio dental, alimentação equilibrada e visitas regulares ao dentista. “No fim, o mais importante ainda é a consistência. São hábitos simples, mas que fazem toda a diferença ao longo da vida”, reforça.

O recado é direto: informação de qualidade segue sendo a principal aliada da saúde bucal. “Desmistificar crenças é essencial para que as pessoas assumam o controle do próprio cuidado de forma consciente e baseada na ciência”, conclui.

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