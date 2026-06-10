O problema que começa na relação com a comida e pode afetar coração, hormônios e até a fertilidade

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Perla Ribeiro
Publicado em 10 de junho de 2026 às 13:00
Os transtornos alimentares estão entre os problemas de saúde mental que mais impactam a qualidade de vida e o funcionamento do organismo, podendo provocar consequências físicas, emocionais e hormonais importantes. Apesar de cada vez mais frequentes, essas condições ainda são cercadas por dúvidas e preconceitos, o que muitas vezes dificulta o diagnóstico e o tratamento precoces.
Para esclarecer o tema e alertar sobre os sinais que merecem atenção, conversamos com a endocrinologista Fernanda Magalhães, do MPHU, que explica como os transtornos alimentares afetam o corpo, os riscos associados e a importância de buscar ajuda especializada o quanto antes.
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