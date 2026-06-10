O CORPO FALA

O problema que começa na relação com a comida e pode afetar coração, hormônios e até a fertilidade

Especialista explica como anorexia, bulimia e compulsão alimentar impactam o organismo e por que o diagnóstico precoce é fundamental

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de junho de 2026 às 13:00

O problema que começa na relação com a comida e pode afetar coração, hormônios e até a fertilidade Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Os transtornos alimentares estão entre os problemas de saúde mental que mais impactam a qualidade de vida e o funcionamento do organismo, podendo provocar consequências físicas, emocionais e hormonais importantes. Apesar de cada vez mais frequentes, essas condições ainda são cercadas por dúvidas e preconceitos, o que muitas vezes dificulta o diagnóstico e o tratamento precoces.

Para esclarecer o tema e alertar sobre os sinais que merecem atenção, conversamos com a endocrinologista Fernanda Magalhães, do MPHU, que explica como os transtornos alimentares afetam o corpo, os riscos associados e a importância de buscar ajuda especializada o quanto antes.

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O que são os transtornos alimentares e como eles podem impactar o funcionamento do organismo?

Os transtornos alimentares são condições de saúde mental caracterizadas por alterações importantes no comportamento alimentar, preocupação excessiva com peso e imagem corporal e uma relação disfuncional com a comida. Entre os mais conhecidos estão a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar.

Essas condições afetam praticamente todo o organismo. Podem causar alterações hormonais, problemas cardiovasculares, perda de massa óssea, distúrbios gastrointestinais, enfraquecimento do sistema imunológico, além de impactos importantes na saúde mental e emocional.



Quais são os principais prejuízos físicos causados por transtornos como anorexia, bulimia e compulsão alimentar?

Na anorexia nervosa, são comuns perda de peso acentuada, desnutrição, alterações cardíacas, osteoporose precoce, anemia e ausência de menstruação.

Na bulimia, os vômitos frequentes podem provocar erosão dentária, refluxo, inflamação do esôfago, desidratação e alterações eletrolíticas que aumentam o risco de arritmias cardíacas.

Já no transtorno da compulsão alimentar, pode haver ganho excessivo de peso, obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, colesterol elevado, apneia do sono e outras complicações metabólicas.



Como os transtornos alimentares afetam o metabolismo e a saúde hormonal dos pacientes?

O organismo entra em estado de adaptação diante da restrição alimentar ou dos comportamentos compensatórios. Na anorexia, por exemplo, ocorre redução da taxa metabólica para economizar energia. Também podem surgir alterações importantes nos hormônios ligados à reprodução, à tireoide, ao crescimento e à regulação da fome e da saciedade.

Muitas pacientes apresentam irregularidade menstrual ou interrupção da menstruação. Além disso, podem ocorrer alterações dos níveis de estrogênio, testosterona, cortisol, leptina e grelina, comprometendo a saúde óssea, reprodutiva e metabólica.



Quais sinais podem indicar um transtorno alimentar mesmo antes de alterações importantes no peso?

Nem sempre a mudança de peso é o primeiro sinal. Muitas vezes os sintomas aparecem por meio de comportamentos e mudanças emocionais.

Entre os principais sinais estão a preocupação excessiva com calorias e peso, medo intenso de engordar, restrição alimentar frequente, jejum prolongado, episódios de compulsão, prática excessiva de exercícios físicos, uso de laxantes ou vômitos provocados.

Fisicamente, podem surgir cansaço constante, alterações menstruais, dores abdominais, constipação, pele seca, cabelos quebradiços, unhas frágeis e alterações dentárias.

