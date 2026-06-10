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O problema que começa na relação com a comida e pode afetar coração, hormônios e até a fertilidade

Especialista explica como anorexia, bulimia e compulsão alimentar impactam o organismo e por que o diagnóstico precoce é fundamental

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 10 de junho de 2026 às 13:00

A compulsão alimentar pode trazer diversos problemas de saúde (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock)
O problema que começa na relação com a comida e pode afetar coração, hormônios e até a fertilidade Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

Os transtornos alimentares estão entre os problemas de saúde mental que mais impactam a qualidade de vida e o funcionamento do organismo, podendo provocar consequências físicas, emocionais e hormonais importantes. Apesar de cada vez mais frequentes, essas condições ainda são cercadas por dúvidas e preconceitos, o que muitas vezes dificulta o diagnóstico e o tratamento precoces.

Para esclarecer o tema e alertar sobre os sinais que merecem atenção, conversamos com a endocrinologista Fernanda Magalhães, do MPHU, que explica como os transtornos alimentares afetam o corpo, os riscos associados e a importância de buscar ajuda especializada o quanto antes.

A proteína do feijão: alimentação saudável

O feijão contém um tipo de carboidrato chamado oligossacarídeo, que nosso intestino não consegue digerir por completo por Freepik
O feijão é fonte de proteína vegetal e fibras solúveis (Imagem: Aedka Studio | Shutterstock) por Imagem: Aedka Studio | Shutterstock
Gases são efeitos da digestão desse alimento por Imagem gerada por inteligência artificial
A combinação entre arroz e feijão contribui para a saúde do coração (Imagem: Fanfo | Shutterstock) por Imagem: Fanfo | Shutterstock
Feijão nem sempre traz benefícios ao intestino (Imagem: Jelenyer Rangel | Shutterstock) por Imagem: Jelenyer Rangel | Shutterstock
Alimento é abundante em fibras que favorecem a regulação intestinal (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock) por Imagem: Sergii Koval | Shutterstock
Mas pode provocar constipação em algumas pessoas, sobretudo quando a ingestão de líquidos é insuficiente (Imagem: Fã | Shutterstock) por Imagem: Fã | Shutterstock
A ingestão regular de água ao longo do dia permite que a fibra do feijão absorva líquidos (Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock) por Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock
Feijão ajuda a ter um trânsito intestinal mais fluido e um organismo equilibrado  (Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock) por Imagem: AS Foodstudio | Shutterstock
Troca da água do molho é indispensável para ampliar o efeito benéfico das fibras (Imagem: from my point of view | Shutterstock) por Imagem: from my point of view | Shutterstock
Especialista recomenda diversificar as fontes diárias de fibra (Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock) por Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock
Frutas, hortaliças e cereais integrais complementam o efeito do grão (Imagem: Luciano Ohya | Shutterstock) por Imagem: Luciano Ohya | Shutterstock
Feijão-tropeiro (Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock) por Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock
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O feijão contém um tipo de carboidrato chamado oligossacarídeo, que nosso intestino não consegue digerir por completo por Freepik

  • O que são os transtornos alimentares e como eles podem impactar o funcionamento do organismo?
    Os transtornos alimentares são condições de saúde mental caracterizadas por alterações importantes no comportamento alimentar, preocupação excessiva com peso e imagem corporal e uma relação disfuncional com a comida. Entre os mais conhecidos estão a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar.
    Essas condições afetam praticamente todo o organismo. Podem causar alterações hormonais, problemas cardiovasculares, perda de massa óssea, distúrbios gastrointestinais, enfraquecimento do sistema imunológico, além de impactos importantes na saúde mental e emocional.

  • Quais são os principais prejuízos físicos causados por transtornos como anorexia, bulimia e compulsão alimentar?
    Na anorexia nervosa, são comuns perda de peso acentuada, desnutrição, alterações cardíacas, osteoporose precoce, anemia e ausência de menstruação.
    Na bulimia, os vômitos frequentes podem provocar erosão dentária, refluxo, inflamação do esôfago, desidratação e alterações eletrolíticas que aumentam o risco de arritmias cardíacas.
    Já no transtorno da compulsão alimentar, pode haver ganho excessivo de peso, obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão, colesterol elevado, apneia do sono e outras complicações metabólicas.

  • Como os transtornos alimentares afetam o metabolismo e a saúde hormonal dos pacientes?
    O organismo entra em estado de adaptação diante da restrição alimentar ou dos comportamentos compensatórios. Na anorexia, por exemplo, ocorre redução da taxa metabólica para economizar energia. Também podem surgir alterações importantes nos hormônios ligados à reprodução, à tireoide, ao crescimento e à regulação da fome e da saciedade.
    Muitas pacientes apresentam irregularidade menstrual ou interrupção da menstruação. Além disso, podem ocorrer alterações dos níveis de estrogênio, testosterona, cortisol, leptina e grelina, comprometendo a saúde óssea, reprodutiva e metabólica.

  • Quais sinais podem indicar um transtorno alimentar mesmo antes de alterações importantes no peso?
    Nem sempre a mudança de peso é o primeiro sinal. Muitas vezes os sintomas aparecem por meio de comportamentos e mudanças emocionais.
    Entre os principais sinais estão a preocupação excessiva com calorias e peso, medo intenso de engordar, restrição alimentar frequente, jejum prolongado, episódios de compulsão, prática excessiva de exercícios físicos, uso de laxantes ou vômitos provocados.
    Fisicamente, podem surgir cansaço constante, alterações menstruais, dores abdominais, constipação, pele seca, cabelos quebradiços, unhas frágeis e alterações dentárias.

  • Quando é o momento de procurar ajuda?
    A ajuda deve ser buscada assim que a preocupação com alimentação, peso ou imagem corporal começar a interferir na rotina, nos relacionamentos ou na saúde física e emocional. A identificação precoce é fundamental para evitar complicações e aumentar as chances de recuperação.
    O tratamento costuma envolver uma equipe multidisciplinar formada por médicos, psicólogos, nutricionistas e outros profissionais especializados.

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