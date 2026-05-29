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Pastilhas e sprays de garganta podem aliviar a dor e esconder doenças graves, alerta otorrino

Especialista explica que esses produtos não devem ser considerados soluções definitivas e, portanto, precisam da adoção de cuidados essenciais para utilizá-los

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 29 de maio de 2026 às 10:54

Gripe, laringite ou amigdalite? Saiba como diferenciar as causas da dor de garganta
Pastilhas e sprays de garganta podem aliviar a dor e esconder doenças graves, alerta otorrino Crédito: Divulgação

Com as recentes mudanças climáticas, que trazem oscilações bruscas de temperatura, muitas pessoas têm sofrido com incômodos na garganta. Esses sintomas podem variar desde um simples desconforto até sinais de condições mais graves, como infecções respiratórias. Em busca de alívio, é comum que as pessoas recorram a sprays e pastilhas para a garganta, disponíveis nas farmácias. Embora esses produtos ofereçam um alívio rápido, surge a dúvida: eles são realmente seguros?

Existe um limite para o uso? De acordo com Pizarro, tanto pastilhas como sprays para garganta têm como objetivo principal aliviar temporariamente os sintomas da dor ou desconforto. Contudo, é essencial entender que esses produtos não devem ser considerados soluções definitivas e, portanto, precisam da adoção de cuidados essenciais para utilizá-los.

Pesquisadores do Laboratório de Alergia e Acarologia da Ufba, coordenado pela profa. Carina Pinheiro, têm patentes de biologia molecular para reduzir alergias respiratórias

A professora Carina Pinheiro (no centro) é coordenadora do LAA. Os pesquisadores inventores das patentes BTH2, de imunoterapia para alergia a Blomia tropicalis, Eduardo Santos da Silva, e da patente para imunoterapia à alergia ao ácaro Dermatophagoides pteronyssinus, Antônio Márcio Fernandes, fazem parte da equipe. por Sora Maia/CORREIO
Pesquisadores do Laboratório de Alergia e Acarologia da Ufba, coordenado pela profa. Carina Pinheiro, têm patentes de biologia molecular para reduzir alergias respiratórias por Sora Maia/CORREIO
A professora Carina Pinheiro é coordenadora do LAA por Sora Maia/CORREIO
Pesquisadores do Laboratório de Alergia e Acarologia da Ufba identificaram ácaros nunca descritos antes. por Sora Maia/CORREIO
Pesquisadores do Laboratório de Alergia e Acarologia da Ufba depositaram patentes que podem mudar a forma como alergias respiratórias são tratadas. por Sora Maia/CORREIO
A professora Carina Pinheiro coordena o LAA e integra o grupo há 13 anos. por Sora Maia/CORREIO
Pesquisadores do Laboratório de Alergia e Acarologia da Ufba, coordenado pela profa. Carina Pinheiro, têm patentes de biologia molecular para reduzir alergias respiratórias por Sora Maia/CORREIO
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A professora Carina Pinheiro (no centro) é coordenadora do LAA. Os pesquisadores inventores das patentes BTH2, de imunoterapia para alergia a Blomia tropicalis, Eduardo Santos da Silva, e da patente para imunoterapia à alergia ao ácaro Dermatophagoides pteronyssinus, Antônio Márcio Fernandes, fazem parte da equipe. por Sora Maia/CORREIO

O especialista alerta para o perigo do uso excessivo e prolongado desses produtos. Embora possam aliviar os sintomas momentaneamente, o uso recorrente pode ocultar sinais de uma doença mais séria. "Se a dor de garganta persiste por mais de dois ou três dias, é crucial procurar orientação médica, pois isso pode indicar algo mais grave que precisa de tratamento especializado", explica.

Embora pastilhas e sprays possam aliviar temporariamente o desconforto, Pizarro destaca a importância de buscar um diagnóstico médico. "A automedicação pode esconder problemas maiores, como infecções bacterianas ou virais, que exigem tratamentos específicos", afirma.

A dor de garganta, quando persistente, deve ser avaliada por um profissional de saúde, que pode identificar a causa e indicar o tratamento adequado. "Cada caso é único, e o tratamento precisa ser personalizado", conclui o otorrinolaringologista. Portanto, ao lidar com sintomas de dor de garganta, especialmente quando são recorrentes ou prolongados, a melhor prática é sempre buscar a orientação de um especialista para garantir que a recuperação seja segura e eficiente.

O que levar em consideração antes de usar pastilhas e sprays para a garganta:

  • Leitura das instruções. Antes de usar qualquer medicamento, o primeiro passo é sempre verificar as informações na bula. Saber a dose recomendada, as contraindicações e os efeitos colaterais ajudam a garantir um uso seguro.
  • Evitar o uso contínuo. 
  • Atenção às contraindicações. Algumas pessoas podem ser alérgicas a substâncias presentes em certos medicamentos. Por isso, é importante estar atento às contraindicações, especialmente se houver histórico de reações alérgicas. "Em caso de dúvidas, é sempre aconselhável consultar um médico", orienta o otorrinolaringologista.
  • Manter-se hidratado. A hidratação também desempenha um papel importante na recuperação. "Além do uso de medicamentos, a ingestão de líquidos quentes pode ajudar a suavizar a irritação e acelerar o processo de recuperação", acrescenta o médico.

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