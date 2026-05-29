DIAGNÓSTICO

Pastilhas e sprays de garganta podem aliviar a dor e esconder doenças graves, alerta otorrino

Especialista explica que esses produtos não devem ser considerados soluções definitivas e, portanto, precisam da adoção de cuidados essenciais para utilizá-los

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de maio de 2026 às 10:54

Pastilhas e sprays de garganta podem aliviar a dor e esconder doenças graves, alerta otorrino Crédito: Divulgação

Com as recentes mudanças climáticas, que trazem oscilações bruscas de temperatura, muitas pessoas têm sofrido com incômodos na garganta. Esses sintomas podem variar desde um simples desconforto até sinais de condições mais graves, como infecções respiratórias. Em busca de alívio, é comum que as pessoas recorram a sprays e pastilhas para a garganta, disponíveis nas farmácias. Embora esses produtos ofereçam um alívio rápido, surge a dúvida: eles são realmente seguros?

Existe um limite para o uso? De acordo com Pizarro, tanto pastilhas como sprays para garganta têm como objetivo principal aliviar temporariamente os sintomas da dor ou desconforto. Contudo, é essencial entender que esses produtos não devem ser considerados soluções definitivas e, portanto, precisam da adoção de cuidados essenciais para utilizá-los.

Pesquisadores do Laboratório de Alergia e Acarologia da Ufba, coordenado pela profa. Carina Pinheiro, têm patentes de biologia molecular para reduzir alergias respiratórias 1 de 7

O especialista alerta para o perigo do uso excessivo e prolongado desses produtos. Embora possam aliviar os sintomas momentaneamente, o uso recorrente pode ocultar sinais de uma doença mais séria. "Se a dor de garganta persiste por mais de dois ou três dias, é crucial procurar orientação médica, pois isso pode indicar algo mais grave que precisa de tratamento especializado", explica.

Embora pastilhas e sprays possam aliviar temporariamente o desconforto, Pizarro destaca a importância de buscar um diagnóstico médico. "A automedicação pode esconder problemas maiores, como infecções bacterianas ou virais, que exigem tratamentos específicos", afirma.

A dor de garganta, quando persistente, deve ser avaliada por um profissional de saúde, que pode identificar a causa e indicar o tratamento adequado. "Cada caso é único, e o tratamento precisa ser personalizado", conclui o otorrinolaringologista. Portanto, ao lidar com sintomas de dor de garganta, especialmente quando são recorrentes ou prolongados, a melhor prática é sempre buscar a orientação de um especialista para garantir que a recuperação seja segura e eficiente.