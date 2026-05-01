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Raiva humana provocou morte de adolescente após mordida de sagui

Secretaria da Saúde do Piauí confirmou resultado

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 1 de maio de 2026 às 14:29

Marlon Kaik da Silva: raiva humana provocou morte morte de adolescente após mordida de sagui
Marlon Kaik da Silva: adolescente foi mordido por sagui Crédito: Reprodução/Piauí Hoje

A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) confirmou um caso de raiva humana no estado. A vítima foi um adolescente de 17 anos, morador da zona rural de Oeiras, que morreu no dia 17 de abril, em Teresina, após ser internado no Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella - Marlon Kaik da Silva morreu mais de um mês após ser mordido por um sagui na zona rural de Oeiras, município no Sul do estado.

De acordo com a pasta, o diagnóstico foi confirmado por exames laboratoriais realizados no Instituto Pasteur, divulgado na quarta-feira (29). O jovem apresentou sintomas como desorientação, vômitos e febre cerca de 40 dias após ter sido mordido por um sagui.

A Sesapi informou que adotou todas as medidas de vigilância epidemiológica e controle em conjunto com o município de origem do paciente, com o objetivo de evitar novos casos.

Em nota, a secretaria reforçou o alerta à população sobre os cuidados em situações de agressão por animais. Entre as orientações do Ministério da Saúde estão a lavagem imediata do ferimento com água corrente e sabão, a busca por atendimento médico o mais rápido possível para avaliação e possível profilaxia e a recomendação de não tentar capturar o animal agressor. A vacinação de cães e gatos também é apontada como medida essencial de prevenção.

Segundo a Sesapi, o último caso de raiva humana no Piauí havia sido registrado em 2024, no município de Piripiri.

A raiva é uma doença infecciosa viral transmitida principalmente pela saliva de animais infectados, geralmente por meio de mordidas. O período de incubação pode variar e pode chegar a até 45 dias, dependendo da gravidade da exposição.

Os sintomas iniciais incluem mal-estar, febre leve, dor de cabeça, náuseas e irritabilidade. Em estágios mais avançados, a doença pode evoluir rapidamente, provocando convulsões e espasmos musculares, podendo levar à morte em poucos dias.

A principal forma de prevenção é a vacinação antirrábica após qualquer tipo de exposição ao vírus, além da imunização regular de animais domésticos.

Transmissão

A raiva é transmitida ao homem pela saliva de animais infectados, principalmente por meio da mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e/ou lambedura desses animais. O período de incubação é variável entre as espécies, desde dias até anos, com uma média de 45 dias no ser humano, podendo ser mais curto em crianças.

O período de incubação está relacionado à localização, extensão e profundidade da mordedura, arranhadura, lambedura ou tipo de contato com a saliva do animal infectado; da proximidade da porta de entrada com o cérebro e troncos nervosos; concentração de partículas virais inoculadas e cepa viral.

Tags:

Saúde

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