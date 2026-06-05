CÂNCER

Saiba qual exercício pode ajudar pacientes a combater um dos efeitos mais comuns da quimioterapia

Conhecido como "nevoeiro cerebral", o problema afeta memória, atenção e concentração de até três em cada quatro pacientes em tratamento contra o câncer

G Gabriela Cupani

Agência Einstein

Publicado em 5 de junho de 2026 às 13:13

Saiba qual exercício pode ajudar pacientes a combater um dos efeitos mais comuns da quimioterapia Crédito: Freepik

A prática de atividade física pode minimizar os prejuízos cognitivos associados à quimioterapia, mostra um estudo da Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, publicado no Journal of the National Comprehenisve Cancer Network. O chamado chemobrain (termo em inglês que, em tradução livre, significa algo como “cérebro de químio”) é um conjunto de alterações que afeta memória, atenção, concentração e velocidade de raciocínio em razão do tratamento oncológico.

Estima-se que três em cada quatro pacientes que estão em quimioterapia sofrem com sintomas cognitivos que formam o chamado “nevoeiro cerebral”. Entre eles, estão raciocínio geral mais lento, esquecimento de fatos recentes e dificuldade de fazer tarefas ao mesmo tempo, o que traz grande impacto na vida cotidiana, no trabalho e nas atividades sociais. O diagnóstico é feito baseado em sintomas clínicos, já que não há exames de imagem ou de laboratório capazes de confirmá-lo.

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As causas do chemobrain não são bem conhecidas. “A principal seria um estado inflamatório leve, mas crônico, de certas áreas do cérebro, causado pela quimioterapia”, explica o oncologista Sergio Simon, do Einstein Hospital Israelita. Sabe-se que nosso organismo produz proteínas pró-infamatórias e proteínas antinflamatórias. “Dependendo da relação entre esses dois grupos de substâncias, os processos metabólicos podem ser inflamatórios, caso do chemobrain, ou anti-inflamatórios, como se vê após a realização de exercícios”, pontua Simon.

Já havia evidências dos benefícios de uma vida ativa para esses pacientes. No novo estudo, os pesquisadores compararam 687 voluntários em tratamento quimioterápico, divididos em dois grupos. Enquanto metade fez a terapia padrão a cada duas semanas, os demais praticaram exercícios seguindo uma prescrição específica que incluiu caminhada e movimentos simples de resistência com uma banda elástica, que poderiam ser feitos em casa.

Todos passaram por testes de rapidez de raciocínio e fadiga mental antes e ao final do experimento. Também foram submetidos a exames de sangue para avaliar, entre outras coisas, a presença de substâncias pró e anti-inflamatórias. Após seis semanas, o grupo que praticou atividade física relatou menor declínio cognitivo e fadiga mental. Esses pacientes caminharam, em média, 5 mil passos por dia. Já o grupo sedentário reduziu a marcha pela metade.

Atualmente, ainda não há um tratamento bem estabelecido para o chemobrain. Segundo o oncologista, há relatos na literatura que vão de meditação, uso de medicações até jogos eletrônicos de raciocínio. “Mas todos sem uma comprovação científica convincente”, observa.