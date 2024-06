Senai recruta voluntários para testar dispositivo que detecta anemia sem exame de sangue

De acordo com a pesquisadora Camila Valente, o dispositivo atua como se fosse um oxímetro e é uma forma inovadora de detectar componentes hematológicos sem precisar perfurar o participante. "A ideia é que este dispositivo apoie no diagnóstico de anemia, mas que também possa ser utilizado futuramente em pacientes acamados, que estejam fazendo tratamentos específicos, e que precisam realizar coleta de sangue com frequência”, destaca.

A especialista acrescenta que neste primeiro momento não é gerado um resultado para o participante. “A equipe de engenharia biomédica, que atua na etapa de desenvolvimento do dispositivo, está montando um banco de dados com as informações obtidas para que no final dos testes seja elaborado um algoritmo que consiga medir com precisão os componentes hematológicos”, finalizou.