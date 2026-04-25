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Tradicional em Salvador, Alfredo'Ro reinaugura em Ondina após reforma

O projeto, assinado por Anna Fernandes (GAM Arquitetura), traz dois ambientes — salão intimista e varanda com cobertura de vidro — além de melhorias acústicas

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Publicado em 25 de abril de 2026 às 08:00

Restaurante Alfredo'ro reabriu na quinta após um mês em reforma Crédito: Lucas Silva/ Divulgação

Tradicional em Salvador, o Alfredo’Ro reabriu as portas nesta quinta-feira (23), em Ondina, após mais de um mês de reforma, agora com conceito renovado que integra arquitetura e gastronomia. O projeto, assinado por Anna Fernandes (GAM Arquitetura), traz dois ambientes — salão intimista e varanda com cobertura de vidro — além de melhorias acústicas. “A premissa foi preservar a alma tradicional do restaurante, criando diferentes espaços para cada momento”, destacou a arquiteta.

A nova fase inclui menu atualizado, com destaque para a coxa de pato ao molho de laranja, nova carta de drinks (lançamento em maio) e experiências como o Alligot Show. A casa mantém o Fettuccine Show e estreia o Menu Leggero, com opções mais leves e veganas.

Lançamento

Luzia Botta, Carla Amorim e Rita Gueiro Crédito: Elias Dantas

A designer Carla Amorim deu início às comemorações pelos 35 anos de sua marca com um almoço para convidadas nesta quinta-feira (23), no Restaurante Amado, em Salvador. Durante o encontro, foi apresentada a coleção “Rever”, que revisita peças icônicas da joalheria com novas proporções e combinações de gemas. “Rever é reconhecer e, ao mesmo tempo, olhar de novo”, afirmou a designer. O evento foi comandado por Luzia Botta e Rita Gueiros e contou com workshop floral de Thais Senna.

Baiano é aprovado em nove universidades dos EUA

Guilherme Valois Crédito: Divulgação

O estudante Guilherme Valois, de 18 anos, natural de Salvador, foi aprovado em nove universidades dos Estados Unidos para o curso de Engenharia da Computação. Aluno do Colégio Villa Global Education, ele atribui o resultado ao desempenho acadêmico, participação em olimpíadas de matemática e atuação em projetos sociais. Com aulas previstas para agosto, Guilherme também se destacou por atividades no Rotaract e ações voluntárias. “O voluntariado me permitiu aplicar valores éticos na prática”, afirmou. Entre as instituições estão University of South Florida, Illinois Institute of Technology e University of Cincinnati.

Candlelight de “O Senhor dos Anéis” chega a Salvador

Espetáculo Crédito: Divulgação

A série de concertos Candlelight, dedicada à trilogia “O Senhor dos Anéis”, chega a Salvador como parte de turnê nacional pelos 25 anos da saga. As apresentações acontecem no Palacete Tira-Chapéu, no Centro Histórico, nos dias 30 de agosto (19h e 21h) e 27 de setembro (17h e 19h). Os espetáculos trazem trilhas da obra executadas por quarteto de cordas da Orquestra Monte Cristo, em formato imersivo. Ingressos à venda na plataforma Fever.

Participação especial

Dete Lima Crédito: Globo / Manoella Mello

A estilista Dete Lima, um dos principais nomes do Ilê Aiyê, participou da novela “A Nobreza do Amor”. As cenas foram exibidas nesta quinta-feira (23).Na trama, ela aparece em flashbacks como a avó da princesa Alika, interpretada por Ludy Larger. Referência do bloco afro desde os anos 1970, Dete ganhou destaque nas redes, com elogios à sua trajetória. Na história, sua personagem transmite ensinamentos à jovem, como o uso do turbante e a arte da amarração.

Destaque da semana

Mariana Carvalho Crédito: Divulgação

À frente do Catering Mari Carvalho, a empresária Mariana Carvalho atua nos bastidores de grandes shows realizados em Salvador, cuidando da operação gastronômica de artistas e equipes. Entre os trabalhos recentes está o show do Guns N’ Roses na Arena Fonte Nova, além da montagem do camarim de Beyoncé em passagem pela cidade. O portfólio inclui ainda nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Roberto Carlos e Marisa Monte, além de festivais como Afropunk Bahia e Festival de Verão. Para 2026, a agenda reúne apresentações de Djavan, Jorge Vercillo, Roupa Nova e Anavitória, além de novas produções na Bahia e em outros estados.

Show no Pelourinho

O Olodum comemora 47 anos neste domingo (26) com show gratuito no Largo do Pelourinho, a partir das 15h. O evento, aberto ao público, integra a programação especial iniciada na quarta-feira (22), no Centro Histórico de Salvador. Fundado em 1979, o grupo se consolidou como um dos principais símbolos da cultura afro-brasileira, com projeção internacional e papel central na difusão do samba-reggae. A programação inclui ainda exposição, workshop e aula pública sobre a trajetória do bloco.

Exposição em São Paulo