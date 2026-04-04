PAULA THEOTONIO

Chocolate e vinho nordestino: como harmonizar nesta Páscoa

A combinação é difícil, mas funciona com o equilíbrio entre doçura e intensidade

Paula Theotonio

Publicado em 4 de abril de 2026 às 05:00

Páscoa sem chocolate e sem vinho tem um pouco menos de brilho Crédito: Divulgação

Páscoa sem chocolate e sem vinho tem um pouco menos de brilho. Na feliz presença dos dois, podemos ir um passo além e harmonizar a dupla, que tem uma afinidade ímpar: ambos contêm antioxidantes como os flavonoides, exibem aromas diversos que se revelam de acordo com sua elaboração e variedade e têm, na origem, uma matéria-prima que reflete o terroir onde é cultivada.

O encontro entre os dois, no entanto, é considerado um dos mais desafiadores da enogastronomia: o chocolate tem sabor marcante, alto teor de gordura e, muitas vezes, maior quantidade de açúcar — três características que podem gerar desequilíbrio no paladar quando escolhemos um vinho inadequado.

Só pra você entender na prática: vinhos secos podem ficar ainda mais adstringentes e menos frutados quando acompanham chocolates mais cremosos e doces; e espumantes com baixo teor de açúcar, como nature, extra brut e brut, também perdem nessa combinação.

E cá entre nós, não é só o vinho que precisa ser bem escolhido: a qualidade do chocolate também conta. Um alto teor de gordura vegetal, em vez de manteiga de cacau, torna a harmonização mais difícil, pois nada se integra bem na boca.

A esta altura da conversa, você já deve ter desistido da harmonização. Mas calma! Existe uma regra de ouro que pode te ajudar na combinação perfeita: o vinho precisa ser tão doce e intenso quanto o chocolate.

Ou seja: chocolates com menos cacau e mais doces pedem vinhos suaves, fortificados doces, como Porto Tawny, ou até de colheita tardia; enquanto chocolates com cacau acima de 70% pedem estrutura e potência (como encontramos nos fortificados tintos) e ainda suportam vinhos meio secos e secos.

Com isso em mente, fica mais fácil encontrar um vinho nordestino que funcione com os diversos tipos de chocolate típicos da Páscoa. Eu testei todas essas harmonizações e garanto cada uma. Aproveite!

Espumante moscatel branco Crédito: Divulgação

Chocolate branco com limão siciliano ou maracujá & espumante moscatel branco

Uma harmonização surpreendente: a nota cítrica da sobremesa harmoniza por similaridade com o espumante, enquanto o gás e a acidez ajudam a equilibrar a sensação de gordura do chocolate. Opções: Espumante Terranova Moscatel Branco ou Zanlorenzi Lunar Perfetto Moscatel Branco.

Frisante rosé Crédito: Divulgação

Chocolate branco com morango & frisante rosé

As notas de frutas vermelhas do frisante rosé ressaltam as qualidades do morango e harmonizam por similaridade, graças à acidez. Com menor teor de açúcar que um espumante moscatel, permite uma combinação equilibrada e refrescante. Opções: Frisante Rio Valley Moscatel Rosé ou Botticelli Moscatel Rosé.

Tinto suave Crédito: Divulgação

Chocolate ao leite com tinto suave

O tipo de chocolate mais amado do Brasil combina muito bem com o vinho que o brasileiro mais consome nessa época: o tinto suave. O nível de doçura de ambos se aproxima, criando uma harmonização prazerosa e familiar. Opções: Rio Sol Cabernet Sauvignon Suave ou Terranova Vintage Tinto Suave.

Tinto seco Crédito: Divulgação

Chocolate amargo com tinto seco ou fortificado

Com menos de 4 g/L de açúcar, o vinho tinto seco, especialmente quando passa por barricas e ganha notas de baunilha, é um bom parceiro para chocolates mais intensos e menos doces. Outra opção é um fortificado, estilo Vinho do Porto, ainda mais intenso e doce que o chocolate — ideal para quem não abre mão do dulçor na harmonização. Opções: Garziera Reserva Malbec e Bianchetti Licoroso Tinto.

Ouro para o Nordeste

A Grande Prova de Vinhos do Brasil, realizada pelo Grupo Baco, divulgou na segunda-feira (30) a lista dos melhores vinhos e sucos de uva integrais do país, em 61 categorias.

No ranking, um vinho baiano se destacou: o Terranova Brut Rosé — eleito o Melhor Brut Rosé Charmat do país. Elaborado com a uva Grenache, a partir de vinhedos do município de Casa Nova, no norte da Bahia, é fresco e ideal para harmonizar com pratos típicos da culinária do Recôncavo, como bobó de camarão, moqueca e vatapá.