Atração mais esperada da 1ª noite do Virada Salvador, Anitta escolhe look transparente para show

Crédito: Joilson César/ Ag. Picnews

No dia em que entrou para o Top 10 Global do Spotify com a música "Bellakeo", Anitta é uma das atrações mais esperadas do primeiro dia de Festival Virada Salvador 2024, evento gratuito que começou nesta quinta-feira (28) e acontece na Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio, na capital baiana, até segunda-feira (1º).



Com um look transparente prateado de macramê e brilhos, a artista chegou no local da festa por volta das 22h, e conheceu o prefeito Bruno Reis. Esse foi o primeiro encontro de Anitta com o gesto municipal após a "cantada" da artista no Carnaval deste ano.

Bruno Reis conhece Anitta no Festival Virada Salvador após 'cantada' no Carnaval: 'Clima de descontração'

Crédito: Joilson César/ Ag. Picnews​, Elias Dantas/Alô Alô Bahia e @crdrone

Nos bastidores, a artista foi fotografada com o look que deve subir no palco principal do Festival. Ela combinou um biquini da Miss Bikini com uma peça exclusiva da marca EMANA.

Crédito: Joilson César/ Ag. Picnews​, Elias Dantas/Alô Alô Bahia e @crdrone

Crédito: Joilson César/ Ag. Picnews​, Elias Dantas/Alô Alô Bahia e @crdrone

Mais cedo, já na cidade, a cantora postou um vídeo dançando o hit na piscina. Também escreveu no X (antigo Twitter) que estava animada para sua apresentação no Virada Salvador.

Salvador, vcs estão prontos pra hoje??? Acho bom pq hj eu tô sedentaaaa por um kikiki — Anitta (@Anitta) December 28, 2023

Crédito: Joilson César/ Ag. Picnews​, Elias Dantas/Alô Alô Bahia e @crdrone

O Festival da Virada tem a expectativa de receber 200 mil pessoas neste primeiro dia. São quatro espaços com mais de 100 horas de música no evento. A festa gratuita tem dois palcos para o público presente: o Palco Virada, com artistas nacionais, e o Palco Brisa Divas, com artistas locais de grande potência. O festival conta ainda com o espaço o Super Trio, com muito pagodão e afoxé, e o Escalada Eletrônica, com mais de cinco horas de música eletrônica todos os dias.

Por Naiana Ribeiro