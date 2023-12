Cerca de 30 crianças filhas de trabalhadores foram acolhidas no primeiro dia do Festival Virada

Cerca de 30 crianças e adolescentes, de 0 a 17 anos, filhos de trabalhadores do Festival Virada Salvador foram recebidas no Centro de Acolhimento, Aprendizagem e Convivência (Caac) no primeiro dia da festa, nesta quinta-feira (28). A estrutura funciona na Escola Municipal Luiza Mahin, em Armação, e oferece berçário, dormitório, refeitório, sala de leitura e de TV, brinquedoteca e equipe especializada. A capacidade é para 150 crianças. Os vendedores ambulantes podem deixar os filhos nesta quinta-feira e buscá-los na segunda-feira (1°).

A festa começou por volta das 18h e a expectativa é receber cerca de 200 mil foliões. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou que a estrutura ajuda os trabalhadores que não têm com quem deixar as crianças.

"Esse foi mais um case que nós criamos aqui em Salvador e que ocorre em grades festas populares como o Carnaval e Festival Virada. A gente monta esse centro de acolhimento porque sabemos que tem mães e pais que não tem com quem deixar seus filhos", disse o prefeito.

"É um espaço lúdico, com diversas brincadeiras e atendimento médico. É nesse período que as mães e pais fazem um [dinheiro] extra para depois trocar a televisão, comprar uma geladeira, para trocar o telhado ou concluir um puxadinho. É um momento importante para essas famílias. E ter a certeza que seu filho está sendo bem cuidado por profissionais, uma equipe especializada, com todas as refeições, cuidado e carinho, eles trabalham com uma tranquilidade muito maior", explica Bruno Reis, enfatizando que os pais só precisam buscar os filhos quando acabar a festa, no dia 1º de janeiro. "São cinco dias. Eles passam lá durante o dia para visitar os filhos e ainda ficam um tempo para ver se está tudo bem", concluiu.

Ele reuniu a imprensa no começo do evento e afirmou que a festa vai injetar R$ 500 milhões na economia da cidade, além de gerar emprego, renda e publicidade para Salvador como destino turístico. Bruno Reis fez um balanço positivo sobre o primeiro dia e disse que as expectativas estão em alta.