VAI, SAFADÃO!

Com mistura de ritmos, Safadão anima público do Festival Virada Salvador

Carol Neves

Publicado em 29 de dezembro de 2024 às 21:55

Wesley Safadão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um verdadeiro showman, Wesley Safadão subiu no palco do Festival Virada Salvador neste domingo (29) para oferecer ao público uma mistura contagiante de ritmos, como forró, sertanejo, brega, funk e pagode. Com sua energia única, o cantor abriu o espetáculo com sua versão animada da música “Tu Tava na Revoada”, colocando a plateia de imediato para cantar e dançar. Durante o show, Safadão brincou com os fãs, afirmando: “Demora não que 2025 está chegando e nós estamos em Salvador!”.

A conexão do cantor com a cidade e seu público ficou clara ao longo de toda a apresentação. "Estamos na Bahia, estamos em casa", declarou. O carinho por Salvador e pelos baianos foi evidente, com Safadão destacando a energia contagiante do estado. "Não é todo lugar que a gente encontra essa energia maravilhosa que só a Bahia tem. Que Deus continue abençoando essa cidade, esse estado", disse, antes de fazer uma promessa animadora para o futuro: "E já quero afirmar aqui para vocês: o ano de 2025 vai ser o melhor das nossas vidas. Amém!"

O público, claro, não perdeu tempo em retribuir o carinho e a energia, e foi completamente envolvido por cada momento da performance. A interação com a plateia foi um dos pontos altos do show. Quando chegou o momento de cantar um de seus maiores sucessos, "Camarote", Safadão passou o microfone para o público. "Apaga a luz que eu vou começar o show, estava aquecendo", brincou, provocando risos e uma animação ainda maior.

Wesley Safadão Crédito: Arisson Marinho./CORREIO

O show teve momento baile funk com hits de artistas variados, incluindo "Vacilão", "Vai Toma Tapa na Bunda pra Deixar de Ser Safada", "Se Quer Cair Com o Popô", "Desce Com a Perseguida" e mais.

O cantor convidou o público para o Arrocha Safadão, que acontecerá em Salvador no dia 8 de fevereiro, com Devinho Novaes e Natanzinho Lima, entre outras atrações.

Além de "Camarote", o setlist incluiu outros sucessos do artista que não deixaram ninguém parado, como "Pega o Guanabara", “Ressaca de Saudade”, "Tu Xera" ("A frase do ano", afirmou o cantor), "Solteiro de Novo", "Maria Santinha", "Meu Coração deu PT", e muitos outros. A mistura de ritmos e a energia de Safadão, que é conhecida por contagiar qualquer plateia, conquistou todos os presentes, confirmando mais uma vez porque ele é um dos maiores nomes da música brasileira.

Wesley Safadão Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Veja quem ainda se apresenta hoje:

23h30 – Simone Mendes

01h30 – Claudia Leitte

03h30 – Tony Salles