1ª prisão no Nordeste por descumprimento de medida protetiva é feita em Salvador

Suspeito procurou a ex-mulher e a ameaçou no Caminho de Areia

A primeira prisão por descumprimento de medida protetiva com base na Lei Maria da Penha nas regiões Norte e Nordeste do país aconteceu em Salvador.

Fernando Dias Souza foi preso no último domingo (15) após o procurar e ameaçar a ex-companheira, Greice Soares Braga, na casa dela, no bairro de Caminho de Areia. Ele descumpriu a medida de urgência concedida pela 3ª Vara Pela Paz em Casa.

A mudança na Lei Maria da Penha que tipifica como crime de desobediência o descumprimento de medida protetiva foi sancionada pelo presidente Michel Temer no último dia 3. Com isso, o delegado poderá prender o infrator em flagrante, ao invés de apenas relatar o ocorrido para que um juiz decida sobre a prisão.

No caso da prisão de Fernando, a vítima possuía a medida protetiva desde que denunciou as ameaças do ex, com quem conviveu durante 20 anos e de quem está separada há nove meses. A determinação da Justiça proibia Fernando de frequentar a casa ou trabalho de Greice, além de manter 500 metros de distância da mulher.

Greice acionou a polícia e uma guarnição da 17ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) esteve em sua casa, mas não encontrou Fernando.

Após ser conduzido à Central de Flagrantes, homem foi levado ao sistema prisional (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

A vítima relatou o ocorrido e descreveu as características do ex, detalhando os trajes que ele usava naquele dia. Os policiais militares, então, fizeram uma ronda no bairro e encontraram o agressor, algumas ruas depois da casa da vítima, e o conduziram até a Central de Flagrantes da Polícia Civil, na Avenida ACM.

Fernando foi autuado em flagrante pela delegada Maria Aparecida Guerra por desobedecer a medida protetiva e, em seguida, foi encaminhado para o sistema prisional.