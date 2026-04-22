MUDANÇAS

Itaú fecha quatro agências neste mês e transfere mais de 31 mil clientes na Bahia

Caso foi denunciado ao Procon-BA

Maysa Polcri

Publicado em 22 de abril de 2026 às 18:13

Funcionários realizaram protesto em unidade do Itaú Crédito: Divulgação

Ao menos quatro agências do Itaú serão fechadas na Bahia em abril. Cerca de 31,9 mil pessoas, entre clientes e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que têm contas vinculadas às unidades, serão transferidos para outros bancos. Os locais afetados são Valença, Senhor do Bonfim, Praia do Forte e Catu.

As informações foram divulgadas pela Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe (Feebbase). De acordo com Luciana Dória, diretora da entidade, os fechamentos afetam negativamente a população, que terá que se deslocar para outras cidades para ter acesso aos serviços presenciais das agências.

Agências fechadas na Bahia em 2025 1 de 4

“A medida afeta diretamente a população, sobretudo idosos e pessoas com deficiência, que enfrentam dificuldades de acesso aos serviços digitais e de deslocamento. É inadmissível que um banco com lucros bilionários ignore esses impactos e deixe de cumprir sua responsabilidade social e legal”, destaca. Procurado, o Itaú não se manifestou sobre os fechamentos das agências até esta publicação.

Ainda segundo Luciana Dória, os recentes fechamentos de agências do banco na Bahia fizeram com que uma denúncia fosse feita pelos sindicatos dos bancários ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA). Apenas em março, o banco encerrou as atividades de cinco unidades e transferiu cerca de 56 mil clientes.

“Também estaremos encaminhando para o Ministério Público, especialmente pela superlotação das agências remanescentes, queda na qualidade do atendimento e sobrecarga dos trabalhadores”, acrescenta a diretora.

O que muda

Duas agências têm data de fechamento prevista para esta quarta-feira (22), segundo dados disponibilizados pela Feebbase. Uma delas é a agência de Catu, que possui 9 mil clientes e 300 beneficiários do INSS. Eles serão transferidos para uma unidade localizada em Alagoinhas. A outra é a localizada na Praia do Forte, que terá 4,7 mil clientes transferidos para Lauro de Freitas.

As agências de Valença e de Senhor do Bonfim tiveram seus fechamentos marcados para o dia 15 deste mês. No primeiro caso, 8 mil clientes e 1,2 mil beneficiários do INSS foram movidos para Santo Antônio de Jesus, cidade localizada a 76 quilômetros de Valença.

Já no caso da agência de Senhor do Bonfim, 8.227 clientes e 488 beneficiários foram transferidos para o banco em Juazeiro, a 125 quilômetros de distância. A agência de Senhor do Bonfim conta ainda com 1.220 contas salários de servidores públicos, conforme a Federação dos Bancários da Bahia.

Os fechamentos impactam ainda a vida dos funcionários do banco. Ao todo, 23 trabalhadores tinham suas funções distribuídas entre as quatro agências.

O Itaú liderou o número de fechamentos de agências em Salvador em 2025. Foram nove unidades desativadas, segundo relatório produzido pelo Sindicato dos Bancários. As unidades funcionavam nos bairros do Imbuí, Barra, Pituba, Tancredo Neves, Brotas, Itaigara, Graça, Cajazeiras e Cabula.

Agências com fechamento previsto para abril

Valença (8858)

Clientes transferidos para Santo Antônio de Jesus (7485)

Senhor do Bonfim (8978)

Clientes transferidos para Juazeiro (1007)

Praia do Forte (6823)

Clientes transferidos para Lauro de Freitas (5430)

Catu (6283)