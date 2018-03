ACM Neto já decidiu seu futuro na sucessão estadual

O prefeito vai manter o mistério até o fim da primeira semana de abril

Conforme antecipado pela coluna Satélite na edição especial da Quarta-Feira de Cinzas, o prefeito ACM Neto (DEM) decidiu nesta sexta-feira (16) seu futuro na sucessão estadual. Contudo, manterá o mistério até o fim da primeira semana de abril.

“Eu havia prometido que minha definição sobre ser ou não candidato ao governo não passaria deste fim de semana. De fato, já cheguei a um veredito, mas não vou anunciá-lo agora. Ele só será conhecido no dia 6 ou 7 de abril”, afirmou.

Na próxima terça-feira, ACM Neto vai iniciar uma série de reuniões reservadas com integrantes do núcleo-duro da oposição e lideranças de partidos aliados ao DEM para comunicar a decisão e elencar os motivos que o levaram a aceitar ou a desistir da candidatura ao governo. Nos encontros, o prefeito determinará sigilo absoluto em torno do conteúdo das conversas.

Até comunicar a decisão publicamente, o prefeito quer distância de declarações capazes de fornecer pistas a respeito da candidatura.

Roteiro alternativo

Enquanto isso, articuladores políticos da base governista deflagraram um movimento para levar o ex-ministro Jaques Wagner (PT) a desistir da candidatura ao Senado e concorrer a uma vaga de deputado federal. À Satélite, aliados de Wagner admitiram que a troca de páreo é vista como saída para solucionar dois problemas no xadrez eleitoral do Palácio de Ondina. Um deles é evitar a redução da bancada petista da Bahia na Câmara. Prestes a deixar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Wagner serviria como principal puxador de votos para elevar as chances de petistas que tentarão se reeleger ou conquistar o primeiro mandato em outubro. O outro é liberar espaço na chapa majoritária para negociar apoio de legendas ao governador Rui Costa (PT) e impedir puladas de cerca para o campo da oposição.

A hipótese ganhou força nos bastidores do Fórum Social Mundial, onde o ex-presidente Lula chamou Jaques Wagner para uma conversa a sós. O objetivo de Lula foi interferir diretamente na montagem da chapa.