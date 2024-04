O PAU QUEBROU NA CÂMARA

Vereadores de Pindobaçu partem para briga durante discussão de projeto de lei

O que era para ser uma discussão civilizada sobre um projeto de lei municipal, se tornou uma verdadeira confusão, com direito a vereadores recebendo socos no rosto. A briga aconteceu durante uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Pindobaçu, no centro norte do estado, nesta quinta-feira (25).