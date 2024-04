ELEIÇÃO

Quatorze vereadores de Salvador trocam de sigla na 'janela partidária'

Dos 43 vereadores de Salvador, 14 decidiram mudar de sigla durante a “janela partidária”, período de 30 dias em que os políticos podem mudar sua filiação partidária, sem perder o mandato e com o aval do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para alcançar o objetivo, ele colocou os aliados em legendas com mais chance de se elegerem e vitaminou duas siglas novas: o PRD (Partido Renovação Democrática) e o DC (Democracia Cristã). Esta última legenda, que não tinha parlamentares na Casa, passou a ter quatro. Se filiaram ao DC: Toinho Carolino, Ricardo Almeida, Sabá e Marcelo Maia. O PRD, que nasceu da fusão do PTB com o Patriota, passou a ter dois vereadores: Dr. José Antônio, que era do PTB, e Fábio Souza.