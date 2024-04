CRIME BÁRBARO

Irmão de vereadora é torturado e morto em Feira de Santana

Crime aconteceu no bairro do Tomba

Da Redação

Publicado em 24 de abril de 2024 às 07:27

Crispim Mota de Jesus foi morto pelo vizinho Crédito: Reprodução/Instagram

O irmão da vereadora Eremita Mota (PP), de Feira de Santana, foi morto a golpes de faca e picareta pelo vizinho no bairro do Tomba. O crime bárbaro aconteceu no final da tarde dessa terça-feira (23).

Segundo a Polícia Civil, Crispim Mota de Jesus, de 65 anos foi atingido com golpes de faca, martelo e picareta. A esposa dele também foi atingida pelos golpes e foi socorrida para uma unidade de saúde.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 65ª CIPM foram acionados para atender a ocorrência e ao chegarem ao local, já encontraram Crispim morto e a mulher ferida. Ainda segundo a polícia, o autor tentou se esconder e foi localizado por policiais da 67ª CIPM em cima do tanque de uma casa vizinha.

As armas utilizadas no crime foram apreendidas e encaminhadas à perícia. Oitivas estão sendo realizadas para esclarecer a motivação do homicídio. O suspeito, de 26 anos, passou pelos exames de lesões de praxe e está custodiado no Complexo do Sobradinho, aguardando pela audiência de custódia da Justiça.

A vereadora emitiu uma nota de pesar, lamentando a perda do irmão. "A dor que sinto principalmente pela forma como ele foi morto é indescritível, difícil de colocar em palavras. O que me fortalece neste momento é minha fé em Deus e a crença na justiça. Além disso, o apoio e as mensagens carinhosas que tenho recebido de todos vocês têm sido uma luz em meio à escuridão", diz o texto publicado no Instagram.