Anitta, Filipe Catto e Kendrick Lamar foram destaques em 2017

No ano em que o reggaeton Despacito virou febre mundial e a versão com participação especial de Justin Bieber foi indicada ao Grammy 2018, o rock praticamente sumiu das paradas (atualmente, o hip hop é o gênero mais influente do mundo) e, no Brasil, os grandes acontecimentos pop foram a diversidade sexual chegando às paradas, vide a drag queen Pabllo Vittar; e o fenômeno Anitta.

Anitta: personalidade musical brasileira de 2017, numa união de talento pop, muito trabalho e marketing de nível internacional (foto/div.)

Personalidade pop nacional de 2017, a cantora carioca foi praticamente onipresente e soube trabalhar como ninguém no país a união de marketing musical e talento. Cantou com artistas como Major Lazer, Iggy Azalea e J Balvin, lançou singles em inglês e espanhol, devidamente acompanhados de vídeos vitoriosos, foi notícia mundial no Spotify, teve outdoors na Times Square (Nova York) e se transformou na celebridade mais buscada pelos brasileiros na temporada, superando Neymar e Ivete Sangalo, com mais de 3,4 milhões de procuras. Vai, Anitta, vai! Confira, veja nossa nosso Top 10 de Melhores Álbuns Nacionais e Internacionais de 2017.

TOP 10 ÁLBUNS NACIONAIS

1 Felipe Catto - Catto

Com estética mais próxima do rock, o melhor intérprete brasileiro de sua geração fez um álbum contagiante, o que inclui repertório coeso e a ótima produção de Felipe Puperi. As muitas camadas sonoras do trabalho incluem elementos eletrônicos, suingues e reverbs. Em um momento de mudanças e descobertas pessoais, Filipe Catto brilhou intensamente. Veja o videoclipe de Lua Deserta.

2 - Baco Exu do Blues - Esú

O jovem rapper baiano (cujo nome de batismo é Diogo Moncorvo) causou impacto na cena nacional do hip hop ao misturar, com vigor, tensão urbana, religiosidade e conflitos pessoais.

3 - Mallu Magalhães - Vem

Com referências do samba jazz, da bossa e do pop, a cantora paulista mostrou amadurecimento autoral em um álbum ensolarado.

4 - Criolo - Espiral de Ilusão

Em seu primeiro disco de samba, o eclético rapper paulista mostrou sensibilidade, talento e respeito à altura do gênero homenageado.

5 - César Lacerda - Tudo Tudo Tudo Tudo

Surgido no universo indie, o delicado artista mineiro se abriu para o pop com ótimas e diversificadas canções.

6 - Simone Mazzer & Cotonete

A parceria da cantora paranaense com o grupo de funk jazz francês Cotonete resultou num álbum suingado, cheio de vibe pop black.

7 - Tulipa Ruiz - TU

Com instrumentação simples, mas com um som encorpado e rico, Tulipa regravou quatro canções suas com frescor e mostrou cinco inéditas.

8 - Otto - Ottomatopeia

Em seu trabalho mais coeso e na companhia de bons parceiros, como Roberta Miranda, Céu e Zé Renato, o cantor fez o seu melhor álbum.

9 - Plutão Já Foi Planeta - A Última Palavra Feche a Porta

Surpresa indie pop vinda de Natal (RN) com melodias bonitas e as convidadas especiais Maria Gadú e Liniker.

10 - Marcia Castro - Treta

A cantora mudou o rumo estético de sua carreira e caiu na pista, o que incluiu beber dos novos, percussivos e eletrônicos ritmos baianos





TOP 10 ÁLBUNS INTERNACIONAIS

1 - Kendrick Lamar - DAMN.

Mais longe do jazz e mais perto das bases tradicionais, mas sempre com muita criatividade e com convidados especiais como Rihanna e Bono, Kendrick, 30 anos, reafirmou a sua condição de rapper mais importante do momento. São 14 canções interligadas, com citações bíblicas e que falam de racismo e fama nos Estados Unidos. Obra-prima da música moderna. Veja o videoclipe de Loyalty, com participação de Rihanna.

2 - Lorde - Melodrama

A cantora neozelandesa que atingiu o estrelato pop aos 16 anos mostra, aos 20, que é mesmo especial. Belo álbum sobre o fim da fase teen e renascimento.

3 - Jay Z - 4:44

Em seu trabalho mais ousadamente confessional, o poderoso rapper assume que traiu a esposa Beyoncé e revela que a sua mãe, Gloria Carter, é lésbica.

4 - Harry Styles

Em sua estreia solo longe da boy band One Direction, Harry acertou ao buscar referências no rock inglês dos anos 1970 e 1980, incluindo Queen e David Bowie.

5 - SZA - Ctrl

Colaboradora de Chance The Rapper e Rihanna, SZA (Solána Imani Rowe), 27 anos, estreou muito bem em álbum. Um mix de R&B, neo-soul e psicodelismo.

6 - Björk - Utopia

Em um belíssimo trabalho de atmosferas, ambiências e orquestrações minuciosas, a fada islandesa louva a transcendência e o afeto universal.

7 - Lana Del Rey - Lust for Life

A sensual e melancólica cantora deixou a apatia um pouco de lado e, sem ruptura, expandiu a linguagem pop vintage que construiu.

8 - The Killers - Wonderful Wonderful

A união do rock de arena com o vigor dos primeiros álbuns da banda de Las Vegas, incluindo refrões ganchudos e apelo à dança.

9 - Beck - Colors

Eclético por natureza, Beck retomou a euforia em um trabalho repleto de boas referências dos anos 1980, incluindo Prince e Talking Heads.

10 - Mista Savona - Havana Meets Kingston

O produtor australiano Mista Savona misturou o melhor da música cubana com o reggae da Jamaica.