Apagão atinge Salvador e várias cidades do Norte e Nordeste

Operador Nacional do Sistema Elétrico confirmou apagão e diz que apura causas

Faltou energia na tarde desta quarta-feira (21) em várias cidades do Norte e Nordeste, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Na Bahia, a luz caiu em várias cidades - na capital, diversos bairros ficaram no escuro, segundo relatos de moradores. O metrô de Salvador parou de funcionar às 15h54. "Devido à falta de energia norte nordeste estamos com o sistema inoperante", dizia mensagem transmitida pelo sistema do metrô.

Metrô parou por falta de luz (Foto: Kivia Souza/CORREIO)

Os passageiros do metrô receberam orientação para deixar os vagões e buscarem ônibus que possam fazer suas viagens. Dois trens pararam fora da plataforma de embarque e desembarque e os passageiros foram evacuados com segurança. Quem estava nas estações aguardando pelos trens recebeu um vale para utilizar o modal gratuitamente em outra ocasião.

A CCR informou por meio de sua assessoria de comunicação que todas as estações do metrô na capial foram fechadas e a circulação dos trens suspensa até que haja o reestabelecimento da energia.

Pelo menos 13 estados do Norte e Nordeste registraram falta de energia - Bahia , Amazonas, Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Amapá, Rio Grande do Norte, Pará, Maranhão e Tocantins. Nas redes sociais, muitos usuários relatavam a falta de energia em diversas cidades. "Apagão em Recife, Fortaleza, Natal... Que que isso", escreveu um internauta. "Apagão no Nordeste? Tá faltando energia aí?", escreveu outro. "Apagão de energia no Nordeste. Está faltando energia no Nordeste. Recebi relatos de Alagoas, Pernambuco e Paraiba. Tanto nas capitais quanto no interior", dizia outra mensagem.

A Cemar, concessionária do Maranhão, divulgou um comunicado em que diz que um problema na Usina de Belo Monte pode ter causado o problema. "Falha no sistema de suprimento é a causa da falta de energia na rede básica e interrompe o fornecimento para Maranhão, TO, parcialmente CE, RN, PE, BA, PI, PA. Informações preliminares sinalizam que houve problemas na Usina Hidrelétrica de Belo Monte (PA)", diz o texto.

Com semáforos desligados, região do Rio Vermelho sofre congestiomanto (Foto: Alexandre Lyrio/CORREIO)

O ONS divulgou nota afirmando que cerca de 22% da carga total do Sistema Interligado Nacional (SIN) foi desligado repentinamente por conta de "uma pertubação". As causas ainda são apuradas. Veja o texto divulgado pelo operador:

Hoje, 21 de março, às 15h48, uma perturbação no SIN causou o desligamento de cerca de 18.000MW, majoritariamente localizados nas regiões Norte e Nordeste, correspondendo a 22,5% da carga total do SIN naquele momento.

Em consequência da perda de carga, entrou em funcionamento o primeiro estágio do Esquema Regional de Alívio de Carga do Sistema Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com corte automático de consumidores, no montante de 4.200MW.

Os sistemas Sul, Sudeste e Centro-Oeste ficaram desconectados do Norte e Nordeste.

Às 16h15 já havia sido realizada a recomposição de praticamente toda a carga no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

As equipes do ONS estão neste momento dedicadas à recomposição dos sistemas Norte e Nordeste, já em curso.

As causas de desligamento estão sendo investigadas.

Novas informações serão atualizadas tão logo estejam disponíveis.

Impactos

Segundo a Transalvador, todos os semáforos da cidade estão desligados. Já é possível sentir o impacto da falta de luz em congestiomantos pela cidade. O órgão também informa que está enviando todo seu efetivo para as ruas para organizar o trânsito nos principais cruzamentos da cidade, como Rua Lucaia, Barris e nas proximidades da Uneb.

No Aeroporto Internacional de Salvador, segundo a sua assessoria de comunicação, a operação está normalizada. O gerador do terminal começou a funcionar assim que a enrgia caiu. Dois voos que estavam saindo no momento partiram normalmente. Até o momento, não há registro de atrasos ou cancelamentos.

Trânsito congestionado (Foto da Leitora Ane Gordiano)

Casos similares

Em fevereiro de 2011, um apagão similar atingiu o Nordeste. Na ocasião, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Alagoas, Sergipe e Paraíba foram afetados. O problema na época foi em uma linha de transmissão da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf). Por conta disso, os sistemas de três usinas (Xingó, Fortaleza e Luiz Gonzaga) tiveram que ser desarmados, deixando os estados sem luz. O problema começou às 23h20 do dia 3 e a energia começou a ser retomada aos poucos a partir das 00h30 do dia 4. Por conta do apagão, a Chesf foi multada em R$ 32,3 milhões.

Já em setembro de 2012, um pane em um transformador deixou seis estados do Nordeste sem luz, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), responsável pelo Sistema Interligado Nacional. A falta de energia durou por volta de 30 minutos e aconteceu durante a tarde de um sábado, dia 23. Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Sergipe foram afetados.

Os 415 municípios baianos da área de concessão da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) foram afetados por um outro apagão que atingiu a Região Nordeste em 2013. Rio Real e Jandaíra, que ficam no limite com Sergipe e são as únicas cidades do estado que não fazem parte do grupo da Coelba, também tiveram o fornecimento de energia interrompido. Segundo a Companhia, a interrupção foi registrada às 15h08 na Bahia e nos demais estados do Nordeste. O blecaute foi causado por um problema no Sistema Interligado Nacional, de responsabilidade do operador nacional do sistema elétrico (ONS).

Alguns municípios do Sul e Sudoeste da Bahia, a exemplo de Itabuna, Eunápolis e Vitória da Conquista, tiveram o fornecimento de energia normalizado às 15h28. As cargas de Salvador começaram a ser restabelecidas às 16h20.