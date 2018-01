Após polêmica, Rei Momo 2017 anuncia que vai concorrer à releição

"Eu sempre fui a favor do concurso, sou a favor do concurso e acho uma maravilha a gente manter essa tradição", diz o publicitário Alan Nery

Após polêmica envolvendo a eleição do Rei Momo do Carnaval de Salvador em 2018, o vencedor de 2017, o publicitário Alan Nery, 30, anuncia que vai concorrer à reeleição.

"Fui escolhido para continuar no cargo a pedido do pessoal do Conselho do Carnaval e da Federação do Carnaval. Aí os outros reis momos entraram na Justiça, no Ministério Público (sic), e vai ter o concurso. Eu sempre fui a favor do concurso, sou a favor do concurso e acho uma maravilha a gente manter essa tradição. Permaneço aqui como candidato a Rei momo 2018 e quero agradecer a todos que estão ao meu lado", diz ele.

Depois de receber recomendação do Ministério Público Estadual (MP-BA), a Federação das Entidades Carnavalescas e Culturais da Bahia recuou da decisão de reempossar Alan.

Agora, a instituição anunciou que vai realizar um novo concurso para eleger o tradicional personagem da folia. As inscrições já estão abertas e devem seguir até a próxima segunda-feira (29).

Ansioso, o pré-candidato Dino Rosa, 33 anos, disse que vai voltar a preparar a fantasia para participar da eleição. “Recebi a informação nesta tarde [sexta-feira] e vou começar a preparar a fantasia. Estamos com os preparativos voltados para a festa. Agora é bola pra frente”, disse ao CORREIO.

Presidente da federação, Jairo Mata informou que a nova eleição vai ocorrer na próxima quarta-feira (31). “Vamos acatar a recomendação do Ministério Público e realizar o concurso”, comentou.

A decisão ocorreu depois que sete pessoas interessadas em participar da competição entraram com uma ação no MP-BA.

Ao CORREIO, a promotora Rita Tourinho, responsável por acompanhar a situação, disse que pediu à federação para escolher o Rei Momo antes do Carnaval. "A eleição é de interesse público e, por isso, não pode fugir à regra", afirmou.

Critérios

Para concorrer ao posto, é necessário preencher a alguns requisitos. São eles: ser brasileiro; ter no mínimo 2º grau completo; ter altura mínima de 1,60m; idade entre 18 e 60 anos e, principalmente, ter peso mínimo de 100 kg.

Para realizar a inscrição, os interessados devem comparecer, das 8h às 18h, no Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), que fica na Rua Humberto de Campos, 251, bairro da Graça. A inscrição é gratuita. O vencedor levará para casa R$ 10 mil de premiação.