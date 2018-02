Aprenda a fazer a tiara de unicórnio, a mais buscada no Google

A badalada passadeira promete ser a fantasia mais usada neste Carnaval; veja como fazer a sua ou onde encontrar e comprar pronta

Pode apostar: os unicórnios vão invadir - ainda mais - este Carnaval. Uns com chifre grande, outros mais discretos, floridos ou com pelúcia... Afinal, eles são os novos flamingos. E o Google já deu a dica: essa é a campeã entre as mais buscadas este ano.

Se compararmos as duas primeiras semanas de janeiro de 2017 ao mesmo período em 2018, o crescimento nas buscas com o termo “fantasias de unicórnio” é de 12 vezes.

"Ano passado, quase todas as encomendas foram de unicórnio. Já esse Carnaval, tem muita gente querendo ser sereia ou usar a de estrelas", revela Marília Cruz, designer formada na Escola de Belas Artes da Ufba, que há 3 anos criou a Casa de Marília, uma marca de objetos de decoração.

A tiara criada pelo CORREIO é enfeitada com forminhas de brigadeiro (Foto: Angeluci Figueiredo/CORREIO)

“São três modelos de tiara: unicórnio, estrela e sereia, nas cores que o cliente escolher. E três de pente: estrela, coração e sereia. As tiaras custam R$ 35 e os pentes R$ 15”, completa Marília, que após criar no ano passado a tiara de unicórnio para uma amiga, vem produzindo os acessórios sob encomenda, sempre usando EVA de glitter e fitas como matéria prima.

Inspirada nas cores, texturas e misturas bem características da estação, o Ateliê 2 apresenta uma mini coleção de acessórios e adereços, que vão literalmente fazer a cabeça das meninas apaixonadas por produções cheias de cor e personalidade.

"A proposta foi brincar com as possibilidades e compor acessórios com búzios, penas e plumas, sem deixar de lado a essência do nosso trabalho que tem o couro como principal matéria-prima", conta Suzette Imbiriba, designer da marca. As peças, produzidas artesanalmente são de tiragem limitada.

A tiara de estrelas, da Casa de Marília (Foto: Divulgação)

Não quer ficar de fora dessa mania e fazer você mesma (o) sua tiara? Sem problemas, o CORREIO te ensina como se transformar no unicórnio.

Por onde começar

O essencial é a tiara. É nela que, claro, fica o chifre. Junto com ele, dá para adicionar o que você quiser. Flores, penas e até conchas - por que não se unir ao sereismo?

Aqui, o CORREIO ensina uma versão baratinha, enfeitada com formas de brigadeiro. Juntando todos os itens, a tiara custou menos de R$ 80. Com esse valor, inclusive, dá para fazer pelo menos três delas, já que há sobra de material. Abaixo, na galeria, você confere o passo-a-passo fotografado, basta deslizar a foto para a esquerda:

Materiais necessários

EVA - Três folhas de cores diferentes, com tamanho de 40x48. Cada uma sai por R$ 6,99 na Le Biscuit

Cola universal - R$ 9,99 na Le Biscuit

Cola quente - R$ 0,80 o bastão no Mundo das Variedades (Rua do Paraíso, 330)

Elástico metalizado - R$ 0,80 o metro na Daimaru (Rua Carlos Gomes, 74/76)

Pacote com estrelas brilhantes - R$ 7,99 na Le Biscuit

Forminhas de brigadeiro - Dois pacotes com cores diferentes. Cada um custa R$ 9,90 na Art’s (Rua do Paraíso, 34)

Fita com glitter - R$ 1,20 o metro na Daimaru

Passadeira - R$ 0,65 na Daimaru

Tesoura

Pistola de cola quente - R$ 9,99 a menor e R$ 14,99 a maior, no Mundo das Variedades

Molde para a tiara de unicórnio (Foto: Angeluci Figueiredo/CORREIO)

Molde:

Cone - 19 cm de comprimento por 7cm de largura

Tampa - 5cm de diâmetro

Orelha - 7cm de altura por 6cm de largura

Furo da orelha - 4,5cm de altura por 4cm de largura

Fecho do cone - 4cm de altura por 2cm de largura

TOP 10 - as fantasias mais buscadas no Google em janeiro de 2018

1- Unicórnio

2- Sereia

3- Mulher maravilha

4- Moana

5- Índia

6- Arlequina

7- Ladybug

8- Homem aranha

9- Minnie

10- Mulher gato