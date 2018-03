Ar-condicionado de lancha teria provocado incêndio em estaleiro no Bonfim

Delegado espera laudo para confirmar se houve curto-circuito em equipamento

Um curto-circuito no condicionador de ar de uma das lanchas guardadas na Marina do Bonfim, na Cidade Baixa, teria provocado o incêndio que destruiu ao menos 30 embarcações no local, na tarde desta quinta-feira (22). A informação foi divulgada na noite desta sexta (23) pelo delegado Victor Spínola Bastos, titular da 3ª Delegacia (Bonfim), que investiga o caso.

O curto-circuito teria ocorrido durante a manutenção no ar-condicionado da lancha.

Moradores ajudam a conter fogo usando baldes com água (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

A Polícia Civil vai aguardar o laudo do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para confirmar a informação. Na tarde desta sexta, o delegado ouviu donos de embarcações.

O gerente do estaleiro afirmou na unidade policial que o fogo teve início em uma lancha chamada de Santinha 3. A versão de que o incêndio começou em uma das lanchas já tinha sido apontada pelos peritos que estiveram no local do ocorrido pela manhã.

“Conversei com um dos funcionários. Ele disse que na hora um equipamento estava ligado, mas não soube dizer que equipamento era este e qual serviço era feito na hora”, declarou o perito criminal Marcos Almeida, do DPT, após análise no estaleiro.

“Cada coluna tem um ponto de energia, onde se costumava carregar algumas baterias das embarcações. Mas tudo isso será esclarecido com o laudo pericial”, complementou Almeida, sem dar mais detalhes do caso, enquanto entrava às pressas na viatura do DPT.

Uma proprietária de uma escuna reforçou a hipótese investigada pelo DPT. A administradora Carla Silva, 40, estava na Marina, enquanto a escuna dela era consertada no mar. “Foi uma surpresa tudo o que aconteceu. Estava lá dentro, quando senti um cheiro forte de queimado, como se fosse um fio. Imediatamente todo mundo correu para ver o que era e o fogo já havia tomado uma embarcação”, contou Carla.

“Os funcionários usaram extintores, mas eram fibra, combustível, estofados, tudo inflamável e não teve jeito. O fogo tomou tudo”, continuou ela, que, pela manhã, foi prestar solidariedade às pessoas que tiveram prejuízo. O incêndio na Marina do Bonfim, na Rua Arthur Matos, foi controlado na noite da última quinta (22) pelo Corpo de Bombeiros, que contou com a ajuda de moradores e pescadores.

Na tarde desta sexta, a Defesa Civil do Salvador (Codesal) informou que uma casa vizinha ao estabelecimento terá que ser interditada. O motivo é o fato de a estrutura do imóvel estar comprometida – um muro chegou a cair. Sobre a marina, também conforme a Codesal, ela terá de ser reconstruída.

Relembre o caso

O incêndio na Marina do Bonfim começou por volta das 12h30 desta quinta. As chamas se espalharam com facilidade e moradores tentaram conter o fogo enquanto aguardavam a chegada dos Bombeiros.

Cerca de 30 embarcações ficaram destruídas e outras 20 foram salvas. A administradora da Marina, Flora Franco, assegurou que o estabelecimento tinha seguro, mas não quis comentar o assunto com a reportagem.