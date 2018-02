As séries mais românticas da Netflix

Vem shippar com a gente! Confira lista de séries que giram em torno de romances para tirar o fôlego

Você sabe o que é shippar? A palavra 'ship' é uma adaptação brasileira oriunda da palavra inglesa relationship, que significa relacionamento. O termo viralizou no Brasil após o crescimento do público nacional perante as séries de TV, quando os internautas passaram a utilizar a frase "I ship them" ("eu shippo eles", em tradução livre), fazendo referência aos personagens que torcem para que fiquem juntos. Ou seja, as palavras poderiam ser substituídas, em uma linguagem mais simples, para: "admiro bastante esse casal" ou "estou na torcida para que o casal dê certo". A expressão passou a ser utilizada, após, para falar também de amizade e outras formas de relação.



Na Netflix

A maior plataforma de streaming para os cinéfilos e 'seriadores' de plantão reúne uma gama de opções que misturam diversos gêneros e mensagens, é fato. Séries como Grey's Anatomy encaixam discussões de amizade, vida profissional e muitas pitadas de romance. A trama (que ganha agora um spin-off) é somente uma das opções para quem quer suspirar, chorar e deixar o coração palpitando enquanto mergulha em fortes relações.



Uma lista com outras tantas indicações, que misturam casos variados em meio a belíssimas ou trágicas ocorrências amorosas, poderia ser feita com facilidade. The O.C., por exemplo, seria mais uma das opções. Gossip Girl entraria como a queridinha de muitos outros ships da Netflix. Confira cena da série abaixo:







Mas, e se o nosso desejo for de ter um casal como foco principal de toda a trama? Encontrar uma dupla apaixonante em meio a uma série que aborda muitas outras situações como focos, pode ser mais simples do que achar, certeiramente, uma produção que gire em torno da vida de um casal. Foi pensando nisso, que separei, como uma romântica incurável, uma lista recheada de séries da Netflix (com, ainda, alguns extras no final) que focam no romance principal.



Confira as séries mais românticas da plataforma:

Outlander





Já começando pela mais intensa da lista, Outlander é aquela série que não força a barra em nada, que formula um caso de amor sem pressa para criar clímax, mas que arrebata com as cenas de romance que vão surgindo. A obra é baseada na série de livros da autora Diana Gabaldon.



Na trama, a inglesa Claire Randall, enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial, viaja com seu marido Frank à Escócia para uma tentativa de reaproximação após anos separados pela guerra. Entretanto, Claire acaba, por meio de uma incrível magia já traçada no seu destino, voltando 200 anos no tempo e descobre-se sozinha no ano de 1743.



No 'novo' ambiente, entre amigos e perigosas relações feitas, ela conhece o jovem guerreiro e romântico escocês Jamie Fraser, com quem dividirá, aos poucos, o seu coração preso entre duas vidas irreconciliáveis – e marcadas, então, também pelo obscuro Jonathan Randall, antepassado de Frank e capitão inglês.



A série contém cenas sexuais que podem ser consideradas explícitas, porém, as imagens formulam sentidos firmes para o desenrolar da obra. Cada cena de intimidade pode ser considerada poética e fundamental.



Quantos episódios? A obra contém três temporadas, com a quarta em gravação. Cada temporada soma em torno de 16 a 20 episódios.

Kurt Seyit ve Şura





Kurt Seyit é um tenente mulherengo, inconsequente e aclamado pela sociedade, sendo o filho mais velho de um rico proprietário de terras da Criméia Turca. Seyit participa de um baile em São Petersburgo e faz uma aposta com seus amigos: Beijará a primeira menina que entrar na sala. Sura é a filha caçula de uma família nobre russa e chega antes da alta sociedade no baile. Quando Sura entra no salão de baile, ambos sentem algo à primeira vista, o que inicia um romance repleto de obstáculos.



Em uma época de pouca liberdade, o casal vai ter que lutar pelo direito de escolha. O pai de Seyit , Mirza Eminof, quer que o seu filho case com uma mulher turca muçulmana para garantir a prole. Por outro lado, a família de Sura quer que ela se case com homem rico e nobre da Rússia. O amor de ambos é testado pela guerra, mas também comprometido devido às intrigas de outros personagens, como Petro Borinsky e Baronesa Lola.



A série é baseada na série de livros de mesmo nome, da escritora turca Nermin Bezmen. A trama foi baseada na história real da família de Bezemen.



Quantos episódios? Originalmente, a série contém duas temporadas, as quais totalizam 21 episódios. No entanto, a Netflix reorganizou a trama, deixando 46 episódios disponíveis.

Docter Foster





Esta não é bem uma indicação para quem quer shippar um casal ou morrer de amores. Esta vai para os corações traídos que querem uma personagem para criar laços de identificação. Afinal, se estamos falando de amor, um pouco de foco na dor ajuda na fase de superação, não é?



A série acompanha a vida da Dra. Gemma Foster, uma mulher que parece ter sua vida e carreira sob controle, até que ela começa a desconfiar que seu marido Simon a está traindo. Determinada a descobrir a verdade, ela inicia uma investigação que afeta sua vida, a de sua família e a de seus pacientes. Em meio a discussões sobre caráter e absurdos humanos, a trama navega em uma fase de reflexão, na qual a personagem precisa captar que não pode jogar culpas em si por ações que demonstram falta de caráter alheio.



Quantos episódios? A série, em primeira instância, seria uma minissérie, com 5 episódios (já disponíveis na Netflix). Porém, a emissora original (BBC), lançou, no final de 2017, uma segunda temporada: a qual deve, em breve, estar disponível na plataforma online. A segunda temporada, no entanto, ainda não tem previsão de chegada na Netflix.

The Vampire Diaries





A série de romance adolescente passou, ao longo dos anos, a conquistar corações de todas as idades. A trama começa na época do colegial dos personagens, mas segue acompanhando seus amadurecimentos, chegando na fase da faculdade de todos e, até, após.



Tudo começa quatro meses após o trágico acidente de carro que matou os pais de Elena Gilbert, que tem 17 anos. Ela e seu irmão, Jeremy, que tem 15 anos, ainda estão aprendendo a lidar com o luto e continuar suas vidas. Elena sempre foi popular e possui amigos próximos. Ela agora tenta esconder sua tristeza do mundo. Quando o novo ano escolar começa, Elena e suas colegas ficam fascinadas por um misterioso e charmoso novo colega, Stefan Salvatore.

Stefan e Elena imediatamente se aproximam, sem que a garota saiba que Stefan é um vampiro com cento e cinquenta anos de idade, lutando por uma vida pacífica entre os humanos, enquanto seu irmão, Damon Salvatore, é a personificação da violência e brutalidade dos vampiros. Será mesmo? Os dois vampiros estão em guerra pelo amor de Elena. Com o passar da série, o irmão mais velho mostra-se mais sensivel e menos predador, respeitando um pouco mais a vida humana e se juntando aos poucos à seu irmão.



Quantos episódios? Para alguns, a série se perdeu um pouco ao longo das oito temporadas (cada uma traz em torno de 20 episódios). Mas, em meio aos anos, o teor romântico – que foi formando, inclusive, novos casais – não abandonou suas intensidades na trama.

O Tempo Entre Costuras





A minissérie começa no ano de 1934. Sira Quiroga (Adriana Ugarte) é uma jovem costureira em um bairro tradicional de Madrid, que trabalhou toda a sua vida com sua mãe, Dolores (Elvira Minguez), na oficina de alta costura da Doña Manuela (Elena Irureta). Sira deixa Madrid meses antes do golpe de Estado de 1936 com um homem que ela mal conhece, Ramiro Arribas (Rubén Cortada), por quem estava loucamente apaixonada, deixando sua mãe sozinha.



Juntos, eles viajam para o Marrocos e se estabelecem em Tânger. No início de sua estadia na cidade tudo indo muito bem, mas tudo muda quando Ramiro começa a distanciar-se dela e desperdiçar dinheiro. A vida de Sira toma um rumo inesperado por causa de Ramiro. Ela é forçada a mudar-se para Tetouan (então capital do protetorado espanhol no Marrocos), sozinha, grávida e com uma série de dívidas que mais tarde irá faturar.



Em um caminho de autoconhecimento, a protagonista descobre sua habilidade em costura e monta uma oficina, financiada de forma ilegal. Graças à oficina, Sira conhece pessoas influentes como Juan Luis Beigbeder (Tristan Ulloa), o ministro dos Negócios Estrangeiros durante a primeira fase de Franco, além de Rosalinda Fox (Hannah New). Tais personalidades levam Sira a um compromisso inesperado em que as artes de seu ofício esconde algo muito mais arriscada, envolvendo-a numa situação na borda da legalidade.



Em busca de um novo coração, Sira pode encontrar um novo amor, uma nova conduta e novas lições.



Quantos episódios? Originalmente com 11 episódios durando cerca de 90 min, a série estreou no canal Antena 3 em outubro de 2013. Na Netflix desde setembro de 2017, a produção foi reorganizada em 17 capítulos de menor duração.

Chesapeake Shores





Abby O'Brien (Meghan Ory) volta para sua cidade natal de Chesapeake Shores, em Maryland, para ajudar sua irmã Jess (Laci J. Mailey) com a pousada Eagle Point. No entanto, além dos negócios não irem bem, o retorno da jovem ao local é marcado por reencontros marcantes e fantasmas do passado, incluindo um romance que não deu certo.



Apesar da personagem principal, que tem um amor rondando novamente a sua vida, é possível acompanhar a vida dos membros da família, os quais após anos sem se verem, se reencontram na cidade onde precisam enfrentar o passado e problemas como o divórcio dos pais.



Quantos episódios? A série contém duas temporadas, cada uma com 10 episódios.



FORA DA NETFLIX

Confira também algumas das séries que estão fora da Netflix e que têm seus focos em uma relação romântica:

Amorteamo





Malvina (Marina Ruy Barbosa) é filha de um rico comerciante e se apaixona por Gabriel (Johnny Massaro). Porém, no dia do casamento, ele a abandona no altar. Inconformada, ela comete suicídio e depois volta como um espírito sombrio, no entanto, ela traz com ela todos os mortos da cidade. No primeiro momento, os moradores ficam felizes, mas depois descobrem que o curso natural da vida deveria continuar sendo seguido. É uma trama sobre consequências, escolhas, abdicações e reflexões sobre amar.

Poldark





Ross Poldark volta da guerra na esperança de se reunir à família e esposa Elizabeth. Ao chegar em casa, Ross descobre que o pai morreu e sua esposa, que achava que ele tinha morrido, está noiva de seu primo. Agora, Ross precisa refazer sua vida e abrir seu coração, seguindo um novo rumo.

Divorce





Influenciada por seus dois amigos recém-divorciados, uma mulher de meia idade (Sarah Jessica Parker) surge com uma ideia: se divorciar do marido. Porém, ela não consegue ter certeza se quer mesmo ou não seguir em frente com a idéia - até que o marido descobre sua traição, e toma a iniciativa por ela.

War and Peace





Situada na Rússia entre os anos 1805 e 1820, a história tem como pano de fundo as invasões de Napoleão Bonaparte. A narrativa trata, primordialmente, de cinco famílias aristocratas, em especial os Bezukhovs, os Bolkonskys e os Rostovs, e o vínculo de suas vidas pessoais e seus amores, fazendo paralelo com o curso da História do país.