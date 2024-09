RECUPERAÇÃO

Jovem baleada na Maré após pai entrar em rua por engano volta a andar em hospital

Valentina Simioni, de 14 anos, saiu do CTI e foi para um leito normal

Após ser baleada ao entrar em uma rua dominada pela facção criminosa pelo Terceiro Comando Puro (TCP), do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, a adolescente Valentina Simioni, de 14 anos, já demonstra sinais de melhora. Nesta sexta-feira (20), a jovem conseguiu ficar de pé.

O registro foi compartilhado pela tia da garota, a ex-participante do reality A Fazenda, Kamila Simioni, em seu perfil nas redes sociais. Segundo a influenciadora, a jovem teve alta do Centro de Terapia Intensiva (CTI) e foi para um quarto do Hospital Getúlio Vargas. "Eu achei que eu era forte até ver o quão forte ela é! Valentina, você é uma guerreira. Ela [esteve] a todo momento forte, passando força e tentando acalmar o pai dela. Deus é Deus de milagres. Grande foi o livramento", agradeceu em um dos stories.