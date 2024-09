ENTREVISTA

Atriz de novela fala de preconceito durante a gravidez do marido: 'Trans podem ter filhos'

A atriz Isis Broken, de No Rancho Fundo, falou do preconceito que sofreu durante a gestação do primeiro filho com o marido, o rapper Lourenzo Gabriel, mais conhecido como Aqualien. Ela é uma mulher trans e ele é um homem trans, que engravidou de forma natural durante a pandemia, em 2021.