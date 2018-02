Autor de pesquisa que coloca a Bahia como líder em mortes violenta é punido pelo governo do estado  

Jairo Costa Júnior, com Luan Santos

Após divulgar há cerca de três meses um estudo que colocou a Bahia em primeiro lugar no ranking de mortes violentas intencionais, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) foi punido ontem com suspensão do direito de licitar e contratar com órgãos do governo estadual por 10 meses e 15 dias. A sanção foi aplicada pela Secretaria da Administração (Saeb), com base em parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Em sua decisão, a Saeb alegou que o FBSP descumpriu um dispositivo da Lei de Licitações. Precisamente, o Inciso IV do Artigo 185: “Incorrer em inexecução do contrato”. O Fórum também foi multado em 10% sobre o total recebido por eventuais serviços prestados ao governo.

Recordar é viver

O último pagamento significativo feito ao Fórum pelo governo data de 19 de julho de 2013. Segundo o portal de transparência do Executivo, a entidade recebeu R$ 183 mil da Secretaria da Segurança Pública (SSP) por consultoria técnica ao programa Pacto pela Vida.

Túnel do tempo

Criado em 2006, o FBSP se dedica a pesquisas sobre violência e projetos para controle da criminalidade. A entidade colidiu com o governo em outubro passado, quando divulgou o 11º Anuário Brasileiro da Segurança Pública, baseado em dados de 2016. À época, o chefe da SSP, Maurício Barbosa, criticou a metologia do estudo, que apontava a Bahia como líder em números absolutos de mortes violentas.

Prato quente

Treze jovens advogados que participaram da tumultuada manifestação no Fórum Criminal de Salvador, anteontem, podem ficar impedidos de exercer a profissão por 45 dias. Menos de 24 horas após o protesto, o presidente da OAB na Bahia, Luiz Viana Queiroz, determinou a abertura de processo disciplinar contra o grupo.

Velozes e furiosos

Com rapidez inédita na OAB, o caso será julgado pelo Tribunal de Ética da ordem no próximo dia 12, junto ao pedido de suspensão dos advogados. Afastados do trabalho, teriam dificuldades para sobreviver sem honorários.

Novos lances

Desde o início do ano, prefeitura de Salvador colocou à venda mais cinco terrenos do município, por meio de leilões marcados para ocorrer entre 22 de fevereiro a 14 de março. Somados, os imóveis têm preço mínimo de R$ 27,7 milhões. De 2017 para cá, nove áreas foram arrematadas por um montante total de R$ 48 milhões. Em contrapartida, outros sete leilões foram encerrados por ausência de interessados nos terrenos.

Giro na roda

Revelada na edição de ontem, as negociações para emplacar um baiano do DEM como vice do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), tiveram nova rodada em Brasília. Cardeais democratas garantem que a conversa avançou, mas passa longe do prefeito ACM Neto.

"Ela não pertence a artista ou político, e sim ao povo", Carlinhos Brown, ao elogiar a criação da Casa do Carnaval

Pílula

Vai de táxi - Ao narrar seus passeios de táxi por São Paulo durante entrevista à Rádio Metrópole, o governador Rui Costa (PT) causou ciumeira nos taxistas de Salvador. Nas rodas de papo, motoristas da classe queriam saber por que o petista não faz o mesmo em sua cidade natal. Com a concorrência do Uber, destacaram, umas corridas para Rui aliviariam o sufoco.