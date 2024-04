Mineração

Appian nega processo de venda da Atlantic Nickel

A Appian Capital Advisory emitiu uma nota negando que o processo de venda a Atlantic Nickel, proprietária da mina de níquel Santa Rita, em Itagiba, no interior da Bahia, ainda esteja em andamento. Ao contrário do que informou Henrique Carballal, presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), em entrevista ao Farol Econômico, no último dia 19 de abril, as negociações com a ACG Aquisition Company foram finalizadas ainda em 2023. "O processo de venda da Atlantic Nickel, recentemente citado pela imprensa baiana, foi finalizado ainda em 2023, sem que tenha sido concluída a transação entre a Appian Capital Advisory e a ACG Aquisition Company. Atualmente, não existe nenhum processo de venda em andamento", informa a Appian.