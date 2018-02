Autores de agressão a jovem na Graça são presos

Kaique Moreira Abreu, 22 anos, está internado em estado grave

Os autores da agressão ao jovem Kaique Moreira Abreu, 22 anos, no bairro da Graça, foram presos pela polícia. Ainda não há detalhes sobre a prisão, mas os suspeitos vão ser apresentados na tarde desta quarta-feira (14), na sede da Polícia Civil, na Piedade.

(Foto: Acervo Pessoal)

O jovem foi espancado por um homem, que estava acompanhado de outros três, na madrugada de sexta-feira (9), por volta de 3h, na Rua Manoel Barreto, quando voltava do Carnaval. Kaique e a família, que moram em Lauro de Freitas, haviam alugado um apartamento na Rua Manoel Barreto, onde ocorreu o crime.

Imagens

As câmeras de segurança de um prédio gravaram toda a ação. As imagens já estão com a Polícia Civil. Síndica do edifício, que entregou as imagens para família, disse ao CORREIO, sem se identificar, que o jovem foi espancado "sem motivos".

"As imagens são brutais. Eles chegam a bater na cabeça dele, sem dó. Depois entram em um caminhão e vão embora. Aquilo não foi assalto", acredita. Segundo a moradora, o jovem retornava do Carnaval, por volta de 3h, quando foi atacado.

Por telefone, um tio da vítima disse à reportagem que os pais do jovem estão inconformados. "Eles estão super abalados e, por isso, nós optamos por não dar maiores declarações. As imagens já estão com a polícia e estamos aguardando", afirmou ele, sem dar maiores detalhes sobre o estado de saúde do sobrinho.

A vítima segue internada no Hospital Português (HP), onde já chegou em estado considerado gravíssimo.