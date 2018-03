Autuada por homicídio, médica que atropelou professora é solta após fiança

Colisão com moto ocorreu na Pituba; advogado nega uso de celular ao volante

Médica deixa delegacia da Pituba após prestar depoimento (Foto: Carol Aquino/CORREIO)

A médica Rute Nunes Oliveira Queiróz, 49 anos, que dirigia o veículo envolvido no acidente que matou a professora de balé Geovanna Alves Lemos, 41, na tarde desta quinta-feira (15), na Avenida ACM, na Pituba, deixou a delegacia no início da noite após o pagamento de fiança. A Polícia Civil não divulgou a quantia estipulada.

Rute, que permaneceu no local do acidente e, em seguida, prestou depoimento à delegada Maria Andrade, da 16ª Delegacia, foi autuada em flagrante por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Com a fiança paga, ela foi fazer exame de corpo de delito e depois seria liberada.

O mototaxista Luciano da Silva Lopes, que conduzia a professora na garupa de sua motocicleta, sobreviveu à colisão e também prestou depoimento.

Segundo a delegada Maria Andrade, quatro testemunhas do acidente envolvendo um carro, modelo Kia Sportage e uma motocicleta Yamaha YBR125, já foram ouvidas. O boletim de ocorrência do caso informa que Rute conduzia o veículo em alta velocidade.

Geovanna, 41 anos, morreu após moto em que estava ser atingida por carro dirigido por Rute (Foto: Reprodução)

Além de Rute, o mototaxista também será submetido a exames periciais, no Departamento de Polícia Técnica (DPT), bem como os veículos envolvidos no acidente.

Além de arbitrar o pagamento de fiança, a delegada responsável pelo caso informou que aguarda os laudos periciais para determinar a dinâmica dos acontecimentos.

Carro dirigido por Rute ficou com frente destruída (Foto: Fernanda Varela/CORREIO) Corpo de vítima foi projetado a metros de distância da moto (Foto: Fernanda Varela/CORREIO)

Sem celular

Um policial que acompanhou Rute na saída da delegacia disse que ela alegou estar passando mal. O advogado dela, Diego Benevides, negou que ela estivesse usando o celular no momento do acidente, conforme uma testemunha do acidente chegou a afirmar no local.

"Foi uma fatalidade. A médica está consternada com a situação e se coloca à disposição da família (da vítima) para qualquer ajuda que se faça necessária. As situações serão apuradas, através de perícia, através do que for devido pela autoridade policial, e que posteriormente, após os resultados, nós entramos em contato com a imprensa", afirmou Benevides.

Uma fonte na polícia informou que Geovanna morreu em decorrência de ferimentos em várias partes da cabeça – apesar do uso do capacete –, além de lesões nas costas.