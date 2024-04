CIENTISTA

Carlos Nobre vem a Salvador para evento gratuito de sustentabilidade no Senai

Encontro vai reunir especialistas, empresários e startups com foco em ações de sustentabilidade

Publicado em 26 de abril de 2024 às 11:22

Carlos Nobre Crédito: Divulgação

O cientista Carlos Afonso Nobre, uma das maiores referências em climatologia do mundo, estará no Senai Cimatec, em Piatã, na segunda-feira (29) para participar do evento Cidades Sustentáveis, que oficializa a abertura da Chamada Cidade Zero Carbono. A iniciativa tem parceria com a Prefeitura de Salvador, por meio das Secretarias de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-estar e Proteção Animal (SECIS) e de Inovação e Tecnologia (SEMIT), tem o objetivo de debater ações sustentáveis de descarbonização.

O evento gratuito e aberto ao público, será realizado no Centro de Eventos, às 13h, e vai reunir especialistas, empresários e as cinco startups selecionadas na Chamada Zero Carbono que vão apresentar suas soluções em prol do meio ambiente. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla.

A Chamada visa codesenvolver negócios e soluções inovadoras que tenham como objetivo minimizar os efeitos de emissões atmosféricas e resíduos que gerem impacto ao ciclo ambiental, fomentando, desta maneira, o ecossistema sustentável. Na ocasião, especialistas e empresas parceiras vão discutir temas como tecnologia voltadas para práticas ESG, economia circular, cidades inteligentes e descarbonização.

Para Vilson Alves, gerente de Negócios do Senai, o evento foi pensado para trazer a na importância do debate sobre o papel da inovação na construção do futuro das cidades que envolve todas as esferas da sociedade. “Acreditamos que o planeta demanda soluções que talvez ainda nem tenham sido inventadas. Por isso, precisamos desenvolver tecnologia, mas também, nesse processo, aproximar pesquisador, governos, startups, grandes empresas, o cidadão para dar significado”, destacou Vilson.

Soluções inovadoras

A edição da Chamada Cidade Zero Carbono de 2023 recebeu 103 inscrições de startups de todo o Brasil com foco em soluções sustentáveis. Dessas, cinco foram selecionadas para receber os incentivos e suporte para expansão do negócio e contarão com o apoio do Senai para codesenvolver o negócio, com o objetivo de maximizar a inserção das soluções desenvolvidas no mercado. Dentre as selecionadas, quatro são empresas baianas e a outra de Santa Catarina.

Startups selecionadas

Green Tech Innovation – tem como proposta codesenvolver algoritmo Deep Learning para diagnóstico de falhas em operação de bombas de elevação e pressurização de água.

Deep Ambiente – propõe criar uma plataforma gameficada para monitorar grandezas elétricas, otimizando o desempenho da plataforma, facilitando o uso e melhorando a experiência do usuário.

TRL 9 – a proposta é codesenvolver placas para aplicação balística a partir de resíduos de sisal, contribuindo para o meio ambiente e reduzir o custo com a produção e o peso das placas, garantindo a segurança operacional.

Ecoloy – propõe codesenvovler um biocomposto a partir de resíduos têxteis com objetivo de substituir o isopor utilizado em bags de delivery.

Ocean Ride – A startup pretende codesenvolver um dispositivo (Ocean Ride) capaz de retirar os microplástico dos oceanos.

Serviço

O que: Cidades Sustentáveis - Chamada Zero Carbono

Dia: 29 de abril, às 13h