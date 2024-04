NOVIDADE

Senai Cimatec lança curso de pós-graduação em Engenharia Aeronáutica

Curso terá opções no formato presencial, em Salvador, ou digital

Da Redação

Publicado em 10 de abril de 2024 às 13:42

O Centro Universitário Senai Cimatec anunciou o lançamento de um curso de pós-graduação lato sensu em Engenharia Aeronáutica. Segundo o Senai, o curso busca atender demanda por profissionais especializados no setor, crescente com o lançamento do Parque Tecnológico Aeroespecial da Bahia, que será instalado na base áerea da capital baiana.

Além de capacitar os profissionais, o curso também vai servir de apoio para a implementação do parque tecnológico aeroespacial e do Centro de Competência do Senai Cimatec Aeroespacial.

De acordo com André Oliveira, superintendente de novos negócios da instituição, a formação de pessoas no setor aeroespacial é um dos grandes desafios do segmento. "O desenvolvimento desse curso de pós-graduação em engenharia aeronáutica, visa suportar tanto as empresas que necessitam dessa mão de obra de uma maneira direta, bem como atrair novos talentos e formar novas pessoas preparadas para esse setor que é extremamente relevante para o país e tem uma forte presença global”, explica.

O curso terá carga horária de 450 horas e terá opções no formato presencial ou digital, por meio da transmissão simultânea. Além de aprender em instalações modernas, o aluno terá experiências práticas alinhadas com as demandas da indústria aeronáutica e com oportunidade de participar de projetos reais e estágios, por meio de parcerias estratégicas com empresas líderes no setor.

Pré-inscrição

Os interessados poderão fazer a pré-inscrição no link https://materiais.senaicimatec.com.br/poscimatec-engenharia-aeronautica. A especialização é direcionada para profissionais da área de engenharia que desejam explorar as novas oportunidades do segmento aeronáutico. Para isso, o estudante desenvolverá habilidades específicas a partir de conhecimentos em estruturas de plataformas, sistemas alimentadores de plataformas, sistemas embarcados, sistemas de propulsão, entre outros.