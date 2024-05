CULTURA

ATCA vence edital e segue como gestora da Osba

A Associação dos Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA) venceu o edital para a gestão da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e deve seguir na regência da instituição pelos próximos dois anos.

O resultado foi divulgado na segunda-feira (6), no Diário Oficial. A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) publicou a análise da Proposta de Trabalho das entidades participantes e a ATCA obteve a nota técnica 96,26, maior entre as concorrentes. Ainda cabe recurso.