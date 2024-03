CULTURA

Secult divulga edital para selecionar nova gestão da Osba; confira

O aviso já foi publicado no Diário Oficial do Estado e o edital está disponível no site da Secult. Atualmente, a Osba está com um contrato emergencial com a Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA), ligada ao maestro Carlos Prazeres, que tem uma vigência máxima de 1 ano, ou até quando for finalizado o processo seletivo.