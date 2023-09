Secult decide manter atual gestão da Osba até definição de novo edital

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) anunciou, por meio de publicação na edição de quinta-feira (21) do Diário Oficial do Estado, a contratação da Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA) para gerir a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) por 180 dias. A decisão ocorre 14 dias após o encerramento do edital que buscou definir a nova gestão da orquestra pelos próximos dois anos e teve como resultado final a desclassificação das duas únicas organizações sociais que concorriam ao processo: de um lado, a própria ATCA, que tem como maestro Carlos Prazeres; de outro, o Instituto de Desenvolvimento Social pela Música (IDSM), que tem no comando da sua orquestra o maestro Ricardo Castro e já havia indicado o maestro paulista Cláudio Cruz para chefiar a Osba caso vencesse a seleção.