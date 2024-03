CRIME

Músicos da Osba imobilizaram homem morto no Corredor da Vitória antes de chamar a polícia; veja vídeo

Os suspeitos acusados de espancar até a morte um homem no Corredor da Vitória na madrugada do último sábado (25) imobilizaram o homem antes de chamar a polícia. A reportagem teve acesso a imagens gravadas durante confusão, que envolveu dois músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba). No vídeo, é possível ver o violista Laércio Souza dos Santos segurando as pernas do homem e Marcelo da Cunha Rodrigues, namorado do flautista Lincoln Sena Pinheiro, prendendo os braços.