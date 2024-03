SALVADOR

Músicos da Osba chegam para audiência de custódia após morte de homem por agressão

Eles estão presos desde a madrugada de sábado (23), acusados de matar um homem no Corredor da Vitória

Os quatro homens presos - entre eles, dois músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) - suspeitos de agredir um homem até a morte, no Corredor da Vitória , participam, nesta segunda-feira (25), da audiência de custódia.

Na audiência, será avaliado se as prisões em flagrante serão convertidas em prisão preventiva ou se os acusados poderão responder em liberdade.

Os quatro estão presos desde a madrugada de sábado (23) acusados de matar um homem após uma tentativa de assalto no Corredor da Vitória. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O que se sabe sobre o caso

O advogado Vinicius Dantas, que faz a defesa dos músicos e do designer, conta que Lincoln, Marcelo e Laércio foram abordados pelo homem, por volta das 4h, quando deixavam a McDonald's para ir até a casa de Lincoln. O homem simulava estar armado e teria arrancado o cordão de ouro de um deles e o agredido com um soco no rosto. Sérgio, que passava pelo local, teria se juntado ao trio para conter o assaltante. Segundo o advogado, Sérgio não conhecia os músicos.