INVESTIGAÇÃO

Veja o que se sabe sobre envolvimento de músicos da Osba na morte de homem no Corredor da Vitória

Homem foi agredido até a morte após, segundo testemunhas, anunciar assalto aos rapazes, que saíam de uma lanchonete; ele foi atendido pelo Samu e morreu no local

Quatro homens foram presos - entre eles, dois músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) - acusados de agredir um homem até a morte na madrugada deste sábado (23), no Corredor da Vitória, em Salvador. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Estão presos: o flautista Lincoln Sena Pinheiro e o violista Laércio Souza dos Santos, ambos da Orquestra Sinfônica da Bahia; o designer Marcelo da Cunha Rodrigues Machado, namorado de Lincoln, além de Sérgio Ricardo Souza Menezes, que mora no bairro e passava pelo local no momento da agressão que resultou na morte do homem, que não teve a identidade divulgada.