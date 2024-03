ESPANCAMENTO

Músicos da Osba têm prisão preventiva decretada

Os quatro suspeitos de participarem de um linchamento no Corredor da Vitória tiveram a prisão preventiva decretada, nesta segunda-feira (25). "A defesa entende que essa decisão não foi justa e por isso vai recorrer dessa decisão", disse o advogado Vinícius Dantas.

Ainda de acordo com o advogado, seus clientes foram vítimas de um assalto e reagiram imobilizando o assaltante. "Eles ligaram para a polícia e esperaram a polícia chegar. Quando a polícia chegou que mandou eles soltarem, o rapaz ainda estava com vida e faleceu logo após. E aí eles foram conduzidos sobre a prática do crime de homicídio", disse o advogado.